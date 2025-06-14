Український боксер Сергій Богачук може знову вийти в ринг проти американця Вірджила Ортіса. Світова боксерська рада планує призначити поєдинок між цими бійцями як фінальну можливість за право поборотися за повноцінний чемпіонський титул, пише 24 канал з посиланням на WBC.

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Названо наступного суперника Богачука

Наразі Ортіс володіє тимчасовим чемпіонським титулом WBC, а українець є першим номером рейтингу цієї організації, що відкриває двері для титульного бою.

Переможець цього двобою отримає шанс поборотися за повноцінний пояс WBC у першій середній вазі (до 69,9 кг), яким володіє Себастьян Фундора. Сам Фундора готується до реваншу з Тімом Цзю, який відбудеться 19 липня.

У своїх останніх поєдинках Сергій Богачук здолав Майкла Фокса одноголосним рішенням суддів, а Вірджил Ортіс впевнено переміг колишнього чемпіона світу Ісраїла Мадрімова.

Очікується, що бій між Богачуком і Ортісом стане одним із найочікуваніших у першій середній вазі.

Відзначимо, що у червні 2024 року Сергій Богачук та Вірджил Ортіс уже провели напружений поєдинок. Тоді українець двічі відправив американця в нокдаун, однак поступився роздільним рішенням суддів, що викликало чимало дискусій.