Украинский боксер Сергей Богачук может снова выйти в ринг против американца Вирджила Ортиса. Мировой боксерский совет планирует назначить поединок между этими бойцами как финальную возможность за право побороться за полноценный чемпионский титул, пишет 24 канал со ссылкой на WBC.

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Назван следующий соперник Богачука

Сейчас Ортис владеет временным чемпионским титулом WBC, а украинец является первым номером рейтинга этой организации, что открывает двери для титульного боя.

Победитель этого поединка получит шанс побороться за полноценный пояс WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг), которым владеет Себастьян Фундора. Сам Фундора готовится к реваншу с Тимом Цзю, который состоится 19 июля.

В своих последних поединках Сергей Богачук одолел Майкла Фокса единогласным решением судей, а Вирджил Ортис уверенно победил бывшего чемпиона мира Исраила Мадримова.

Ожидается, что бой между Богачуком и Ортисом станет одним из самых ожидаемых в первом среднем весе.

Отметим, что в июне 2024 года Сергей Богачук и Вирджил Ортис уже провели напряженный поединок. Тогда украинец дважды отправил американца в нокдаун, однако уступил раздельным решением судей, что вызвало немало дискуссий.