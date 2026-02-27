Скандал із Бубкою: чому його називають зрадником і вимагають позбавити звання Героя України

Легенду українського спорту Сергія Бубку усе частіше критикують громадські діячі та спортсмени. Активісти заявляють про зраду національних інтересів через його мовчання щодо війни.

Після виступу скелетоніста Владислава Гераскевича у Верховній Раді із закликом позбавити Бубку звання Героя України обурення зросло. Частина відомих спортсменів підтримала відомого у минулому легкоатлета, натомість інші називають його зрадником, передає 24 Канал.

Дивіться також "Системно знищує Україну та підігрує Росії": Гераскевич про Бубку, який досі Герой України

Чому Сергія Бубку називають зрадником?

Одним із тих, хто підтримує позбавлення Сергія Бубки звання Героя України став колишній виконувач обов'язків президента Федерації легкої атлетики, юрист та адвокат Владислава Гераскевича Євген Пронін. На своїй сторінці у Threads він написав, що "Бубка назавжди залишиться світовим рекордсменом і великим легкоатлетом, але він ніколи не залишиться великим українцем."

Відсутність чіткої публічної позиції щодо війни. Представник МОК не виступав із однозначним засудженням російської агресії після повномасштабного вторгнення. Це, на їхню думку, є мовчазною підтримкою чи недостатньою солідарністю з Україною.

Посадові дії, що підігрують інтересам Росії. У Верховній Раді звучали звинувачення, що Бубка підігрує Росії, дозволяє російські прапори в організаціях, які очолює, зокрема в міжнародних спортивних структурах.



Торгівля з росіянами через бізнес­-зв’язки. Журналісти Bihus info наводили інформацію про бізнес-операції, пов’язані з Бубкою або його родиною, що продовжували діяльність у тимчасово окупованих регіонах, включно з контрактами на постачання ресурсів.



Суперечлива роль у міжнародному спорті під час війни. Як член Міжнародного олімпійського комітету Бубка критикується за те, що не відстояв інтереси України у суперечливих рішеннях щодо участі росіян у спортивних змаганнях.

Виступи чи дії, що не підтримують українських спортсменів. Його критикували за бездіяльність чи непрямі дії, коли українські спортсмени, які намагалися виразити патріотичну позицію (наприклад, із "шоломом пам’яті"), стикалися зі штрафами або дискваліфікаціями МОК, а Бубка не надавав жодної підтримки.

Можливі наслідки

Після гучного виступу Гераскевича у парламенті деякі депутати та публічні діячі закликають легально позбавити Бубку звання Героя України або навіть накласти на нього санкції.

При цьому юридична процедура такого рішення залишається складною й потребує законних підстав, зокрема, указу президента.

Сергій Бубка наразі ще не реагував на всі звинувачення, і частина суспільства продовжує захищати його як видатного спортсмена та міжнародного чиновника.

Спортивні досягнення Бубки