Легендарний спортсмен Сергій Бубка останнім часом все рідше з'являється в інформаційному полі України. Колишній президент НОК сконцентрувався на спортивній дипломатії та уникає політичних заяв.

Завдяки видатним спортивним досягненням Сергій Назарович Бубка мав величезний авторитет у суспільстві. Після початку повномасштабного вторгнення Росії олімпійський чемпіон заліг на дно, а згодом взагалі виїхав з України. 24 Канал підготував матеріал, чим зараз займається прославлений спортсмен, якого Рух Чесно вніс до списку зрадників.

Як Бубка виїхав з України?

Перші дні повномасштабного вторгнення Росії Сергій Бубка зустрів у столиці України. Він бачив бомбардування та наступ ворожої армії. На той час Бубка очолював Національний олімпійський комітет України. За його словами, він одразу зв'язався з президентом НОК Томасом Бахом, який особисто попросив його приїхати до Лозанни.

28 лютого 2022 року Сергій Назарович залишив Україну "як біженець". Він їхав поїздом Київ – Львів, а потім на машині вирушив до Ужгорода, де перетнув кордон. Бубка згадував, що він готовий був "кинути сумки й залишити тільки рюкзак з документами".

Сергій Бубка очолював НОК з 2005 по 2022 / фото НОК України

Дуже показово, що у цей час Сергій Бубка, який має величезний авторитет у світі, жодного разу публічно не засудив Росію за агресію. Зрозуміло, що його слова не зупинили б кремлівського диктатора, але мали б великий вплив на міжнародну спільноту.

НОК України під керівництвом Бубки зволікав із підтримкою суворих санкцій проти російських спортсменів. Сергій Назарович боявся публічно назвати Росію агресором та вимовити слово "війна". Через відсутність чіткою позиції олімпійський чемпіон отримав багато негативних відгуків від своїх колег.

22 липня 2022 року Бубка за спеціальним листом вдруге виїхав з України та більше не повертався.

Де зараз Бубка?

Сергій Бубка нині проживає поблизу Монако у містечку Ез. Журналісти-розслідувачі знайшли будинок експрезидента НОК України. На Лазуровому березі Франції він живе разом з родиною. Зокрема журналісти "Української правди" бачили там молодшого сина Сергія.

Бубка-старший неодноразово з'являвся у VIP-зоні на матчах Монако, який належить російському мільярдеру Дмитру Риболовлєву.

Будинок Бубки у Монако / фото Української правди

Чим займається Сергій Бубка?

У 2024 році Сергія Бубку переобрали членом Міжнародного олімпійського комітету. Він був присутнім на Іграх-2024 у Парижі, де брав участь у церемоніях нагородження спортсменів. Зокрема з рук Сергія Назаровича отримала медаль ексросіянка Дар'я Варфоломєєва, яка незаконно відвідувала Крим у 2021 році.

Бубка нагороджує ексросіянку Варфоломєєву / фото Getty Images

У 2025 році Бубка особисто відвідав Всесвітні ігри майстрів, що проходили у Тайвані з 17 по 30 травня. Ці змагання організовує Міжнародна асоціація ігор майстрів, яку з 2022 року очолює Сергій Назарович.

На турнірі виступали російські спортсмени з національною символікою, яку забороняє МОК. Попри такий скандал, Бубка залишився задоволений організацією турніру.

Довідка. Всесвітні ігри майстрів (World Masters Games) — це мультиспортивний фестиваль для ветеранів спорту, який проводиться кожні чотири роки під егідою Міжнародної асоціації ігор майстрів (IMGA). Ці змагання включають різні види спорту та вікові категорії, надаючи можливість ветеранам змагатися на міжнародному рівні.

Крім того, починаючи з 2003 року Бубка виконує місію Посла доброї волі ЮНЕСКО. Він бере участь у різноманітних програмах пов'язаних зі спортом.

За що Бубку включили до Реєстру зрадників України?

У 2023 році журналісти Bihus.Info провели розслідування діяльності Бубки у сфері бізнеси. Вони виявили фірми та компанії, які отримують підряди від росіян на окупованих територіях та продають їм пальне. Зокрема бізнес олімпійського чемпіона продовжує працювати в Донецьку, який перебуває під окупантами з 2014 році. Через це Рух Чесно включив прославленого спортсмена до Реєстру зрадників.

Інформація про Бубку з російських реєстрів / фото Руху Чесно

Тоді ж Служба безпеки України розпочала досудове розслідування діяльності фірм Сергія Бубки. Однак з того часу жодного рішення не було прийнято. Сам Сергій Назарович у своєму публічному зверненні спростував усі зв'язки з країною-агресором.

Я народився на українській землі, завжди з великою гордістю представляв Україну в усьому світі. Завжди боровся за Україну, але зараз проти мене почалась кампанія зі знищення моєї репутації,

– сказав у своє виправдання Бубка.

