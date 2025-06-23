Топовий український боксер повернеться на ринг: де та коли відбудеться бій

Один з найкращих боксерів середньої ваги серед професіоналів Сергій Дерев'янченко не планує вішати рукавички на цвях. Уродженець Феодосії незабаром проведе бій проти досвідченого американця.

Колишній претендент на титул чемпіона світу Сергій Дерев'янченко через травму не виходив на ринг майже рік. Після перенесеної операції 39-річний боксер вирішив продовжити кар'єру, пише 24 Канал.

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Хто буде суперником Дерев'янченка

Свій наступний бій український боксер проведе 1 липня 2025 року. Інформація про наступний поєдинок з'явилася у профілі Сергія Дерев'янченка на сайті BoxRec.

Суперником українця стане американець Джеремі Рамос. Це 38-річний боксер, який здобув 14 перемог на професійному рингу, в тому числі 4 – нокаутом. У 15 поєдинках Рамос зазнав поразок.

Бій Дерев'янченко – Рамос відбудеться в "Texas Troubadour Theatre" в Нешвіллі, США. Поєдинок буде розрахований на вісім раундів.

Нагадаємо, що свій останній поєдинок Сергій Дерев'янченко провів у серпні 2024 року. Українець поступився Крістіану Мбіллі. У третьому раунді Сергій травмував руку, але зумів пройти усю дистанцію, боксуючи однією рукою.

Статистика Дерев'янченка. На професійному рівні Сергій Дерев'янченко провів 21 поєдинок: 15 перемог (10 – нокаутом) і 6 поразок.

Раніше Сергій Дерев'янченко кинув виклик абсолютному чемпіону світу Саулю "Канело" Альваресу. Українець пообіцяв провести видовищний бій.