Суперник "взяв коліно": відомий український боксер декласував американця – відео нокауту

У Нешвіллі на арені "Texas Troubadour Theatre" відбувся вечір боксу. Його головною подією став поєдинок Сергія Дерев'янченка проти Джеремі Рамоса.

Уродженець Феодосії повернувся на ринг після майже річної паузи. Він вважався фаворитом бою, що й продемонстрував на практиці, повідомляє 24 Канал.

Читайте також У команді Усика розсекретили досі невідомі деталі підготовки до бою з Дюбуа

Тріумфальне повернення Дерев'янченка

Поєдинок розпочався у середньому темпі. Американець на початку намагався на рівних протистояти Сергію Дерев'янченку, але надовго його не вистачило.

Поступово сили почали залишати Джеремі Рамоса й уже в четвертому раунді після точного удару від українця він "узяв коліно". Надалі американський боєць діяв другим номером, постійно захищаючись, а свій шанс намагався знайти в розміні на близькій дистанції.

Проте в шостому раунді його баки вже були порожні. В шостому раунді американець двічі опинявся в нокдауні, після чого рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу Сергія Дерев'янченка технічним нокаутом.

Як Дерев'янченко здолав Рамоса: дивіться відео

До слова. Для Сергія Дерев'янченка це був 22-й поєдинок на професійному рівні. У них він здобув 16 перемог, з яких 11 нокаутом.

Нагадаємо, що напередодні було опубліковано рейтинг найкращих українських боксерів в історії. Дерев'янченко в ньому опинився у кроці від потрапляння в топ-10.