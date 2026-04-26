Стільці полетіли в ринг: російського боксера жорстко "приземлили" після бою в Туреччині
- У Трабзоні під час боксерського бою між Сергієм Гороховим та Емірханом Калканом сталася масова бійка, яка завершилася хаосом на рингу.
- Інцидент почався через провокації російської команди, а після бою глядачі та представники команд кидали стільці, що призвело до розслідування організаторами.
У Туреччині чемпіонський бій завершився масовою бійкою просто на рингу. Російського боксера Сергія Горохова закидали стільцями, а його команду били ногами.
Скандальний вечір боксу обернувся справжнім хаосом, який більше нагадував вуличну сутичку, ніж спортивне шоу. Поєдинок довелося зупинити, а організатори вже розпочали розслідування інциденту, пише Karar.
Що відбулося?
Інцидент стався у турецькому Трабзоні під час бою між росіянином Сергієм Гороховим та місцевим боксером Емірханом Калканом.
Ще під час поєдинку представники російської команди поводилися зухвало – демонстрували непристойні жести та провокували суперників. Це викликало обурення як у команди турка, так і вболівальників.
Кульмінація сталася в третьому раунді, коли конфлікт переріс у відкриту штовханину. Після цього бій фактично втратили контроль і його довелося зупинити без офіційного результату.
Стільці, удари ногами і повний хаос
Після фінального сигналу ситуація остаточно вийшла з-під контролю. До рингу кинулися глядачі, а також представники обох команд.
У хід пішло все – кулаки, ноги і навіть пластикові стільці, які летіли прямо в бік російського боксера.
Охорона не змогла одразу зупинити натовп через велику кількість людей. У результаті поєдинок визнали таким, що не відбувся, а організатори почали розслідування інциденту.
Порушникам можуть загрожувати серйозні санкції – від штрафів до дискваліфікацій і позбавлення ліцензій.
Що відомо про російського боксера?
- За інформацією moika78, Сергій Горохов ставав чемпіоном WBC International у 2021 році.
- 36-річний боксер є чемпіоном Росії та СНД.
- Станом на початок 2026 року Горохов провів 29 поєдинків на профі-рингу, в яких здобув 16 перемог (з них 11 нокаутом).