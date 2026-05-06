"Це був супердует": Кривцов назвав фахівців, які мають тренувати збірну України

Обговорення щодо нового головного тренера збірної України триває. Це стало актуальним після того, як Сергія Реброва було звільнено з посади через серію невдалих результатів команди, зокрема поразки у матчах та невихід на чемпіонат світу.

Колишній гравець збірної України Сергій Кривцов також долучився до дискусії щодо можливого нового наставника. В інтерв'ю для 24 Каналу він поділився своїми думками та розповів детальніше про Мальдеру, який є одним із кандидатів на посаду головного тренера збірної.

Кого Кривцов вважає найкращим кандидатом для збірної?

Футболіст згадав успішний досвід роботи італійських фахівців у минулому та висловив сподівання на повернення результативного футболу.

За словами Кривцова, дует Мальдери та Тассотті свого часу суттєво вплинув на якість гри української збірної, особливо в оборонній фазі.

Не знаю, чи буде входити до цього штабу Мауро Тассотті, але і він теж дуже багато дав саме в оборонній грі для тодішньої нашої збірної. Це був супердует Мальдера – Тассотті,

– зазначив ексгравець.

Головним чинником успіху стане правильний підбір асистентів, які розділятимуть бачення головного тренера.

Сподіваюсь, що Мальдера зробить правильний вибір для свого штабу і візьме тих людей-однодумців, які поведуть наших хлопців вперед. Сподіваюсь, будуть результати і ми будемо кайфувати від гри збірної,

– сказав Кривцов.

Хто має бути у тренерському штабі Малдери?

На думку Кривцова, хоча іноземний досвід важливий, половину команди мають становити українці. В Україні є чимало талановитої молоді, яка здатна внести сучасні підходи в комунікацію та побут штабу.

Є ще багато молодих перспективних тренерів. Тому я вважаю, що десь половина штабу має складатися з молодих українських тренерів, хто трошки додасть сучасності в спілкуванні, в побуті і на полі. Це мають бути люди з авторитетом в українському футболі,

– висловився він.

Що відомо про Андреа Мальдеру?