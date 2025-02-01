Ексфутболіст збірної України щиро зізнався, чи вірить у невинуватість Мудрика в допінг-скандалі

У середині грудня 2024 року футбольну спільноту сколихнула шокуюча новина про позитивний допінг-тест Михайла Мудрика. Гравець Челсі одразу заявив, що не приймав нічого забороненого свідомо та зробив запит на відкриття проби "B".

Її результати мають бути оприлюднені вже найближчим часом. Своєю думкою щодо цієї ситуації поділився Сергій Кривцов, який грав з Михайлом Мудриком у збірній України та Шахтарі.

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Кривцов впевнений у чесності експартнера

Він упевнений, що лівий вінгер Челсі говорить правду й дійсно не вживав заборонені препарати свідомо, повідомляє 24 Канал із посиланням на Спорт-Експрес Україна. Досвідчений захисник сподівається, що це підтвердить проба "B" й Михайло якомога швидше повернеться на футбольне поле.

"Я впевнений, що він сам нічого не вживав, це йому просто не потрібно. У нього від природи є працездатність і топові фізичні якості.

Зараз треба тільки сподіватися, що дадуть якийсь мінімальний термін і Міша за цей час стане ще сильнішим та здивує нас на футбольних полях. Дуже б хотілося, бо дуже талановитий футболіст і гарна людина", – сказав Кривцов.

Довідка. Наразі Михайло Мудрик відсторонений від футболу. Якщо результат проби "B" також буде позитивним, то йому загрожує дискваліфікація з максимальним терміном до чотирьох років.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні український футболіст провів за Челсі 15 матчів, у яких забив три голи та віддав п'ять результативних передач. Востаннє він виходив на поле 28 листопада.