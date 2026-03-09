Легенда Шахтаря зробив гучну заяву щодо кар'єри: він пограв із Мессі та виграв Євро з Україною

Українські футболісти нерідко переходять до агентської діяльності після завершення кар'єри. Цим шляхом пішли Сергій Серебренніков, Роман Зозуля, Євген Коноплянка та інші.

Тепер же подібним шляхом вирішив піти ще один ексгравець збірної України. Як повідомляє football.ua, центральний захисник Сергій Кривціов прийняв важливе рішення.

Чим займається Сергій Кривцов?

Гравець оголосив про завершення професійної футбольної кар'єри гравця. Це пов'язано саме із відкриттям агентської компанії Vector Sports Management.

Можна сказати, що з сьогоднішнього дня, із запуском нашої агенції, Сергій Кривцов не є професійним футболістом,

– заявив футболіст.

Варто зазначити, що Сергій не єдиний засновник компанії Vector Sports Management. Так само до створення агенції долучився його експартнер по Шахтарю Тарас Степаненко, який цієї зими став гравцем Колоса.

Що відомо про Сергія Кривцова?