"Якщо нема відстрочки – буде складно грати": президент українського клубу про мобілізацію

Війна та мобілізаційні реалії дедалі сильніше б'ють не лише по футболу, а й по баскетболу. У БК Рівне визнають: без законних підстав для відстрочки багатьом спортсменам дедалі важче залишатися у великій грі.

Президент БК Рівне Сергій Ліщук відверто описав для 24 Каналу, як мобілізація впливає на український баскетбол. За його словами, частина гравців зникає з поля зору, а клуби не можуть повноцінно закрити кадрові проблеми.

Дивіться також Мобілізація баскетболістів та гра під обстрілами: інтерв'ю Сергія Ліщука про сенсаційний БК Рівне

Що сказав Ліщук?

Президент рівненського клубу Сергій Ліщук заявив, що ситуація для гравців напряму залежить від їхнього юридичного статусу, а універсального рішення зараз не існує.

Звісно, є проблеми. Якщо ти ніде не навчаєшся, в тебе немає відстрочки чи інших законних підстав, буде складно грати в баскетбол. Через це чимало гравців зараз взагалі зникли з поля зору, можливо десь ховаються. Все індивідуально вирішується. Комусь ми можемо допомогти, комусь – федерація,

– зазначив президент БК Рівне.

Ліщук фактично визнав: мобілізація серйозно впливає на кадровий ресурс клубів, а частина спортсменів опиняється поза професійним спортом через обставини, не пов’язані безпосередньо з баскетболом.

БК Рівне не може забронювати всіх

За словами президента, клуб не має можливості забезпечити бронювання всіх баскетболістів, тому багато хто змушений поєднувати спорт із навчанням або іншою роботою.

В нас, на жаль, такої можливості немає. Хтось з наших баскетболістів навчається, хтось працює на додаткових роботах. І це дається взнаки під час тренувального процесу,

– додав легендарний український баскетболіст.

Окремо Ліщук навів конкретні приклади: Дмитро Тимощук та Євген Коровяков паралельно працюють учителями в школах. Це ще раз підкреслює нинішню реальність українського баскетболу, де навіть професійні гравці часто змушені шукати баланс між кар'єрою, роботою та викликами воєнного часу.

Що відомо про БК Рівне?