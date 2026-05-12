"Перша моя дружина була росіянка": Ліщук пояснив, чому його донька не грає за Україну

Президент баскетбольного клубу Рівне Сергій Ліщук висловився про спортивні успіхи своєї доньки Анастасії. Колишній спортсмен пояснив, чому вона грає не за Україну.

Торік у серпні юнацька збірна Іспанії U16 виборола "золото" чемпіонату Європи серед дівчат. У складі чемпіонок знайшлось місце Анастасії Ліщук – батьком якої є колишній український баскетболіст Сергій Ліщук. У інтерв’ю для 24 Каналу він розповів, як доля привела доньку до іспанського спортивного громадянства.

Чому саме Іспанія?

Кар’єра Ліщука пов’язана із виступами за Валенсію та Мурсію, у складі яких президент БК Рівне загалом провів сім років. Саме там на світ з’явилась Анастасія.

Те, що не вдалося мені під час кар'єри – зробила донька. На жаль, це не збірна України. Розумієте, вона не була жодної хвилини українкою. Вона народилася у 2011 році в Іспанії, тоді ще не було ніякої війни. Перша моя дружина була росіянка. Ми тоді жили у Валенсії,

– пояснив Ліщук.

Спікер додав, що якби під час своїх виступів у Іспанії міг передбачити майбутнє, то донька захищала б ігровому майданчику інші кольори.

Якби я знав, що почнеться ця війна і так складеться ситуація – вона б грала за збірну України 100%. А так – їй зробили тоді іспанське громадянство. Все одно можна сказати, що у ній тече українська, рівненська кров,

– сказав Ліщук.

Що відомо про Анастасію Ліщук?

На офіційному сайті організації FIBA вказано, що 15-річна Анастасія має зріст у 203 сантиметри. В графі громадянство FIBA вказує Іспанію та Росію.

Під час Євробаскету-2025 Анастасія сім разів з’являлась на паркеті. У середньому за матч вона проводила у грі 7,9 хвилини та здобувала 3,4 очка за гру.

Офіційний сайт БК Валенсія сповістив, що торік у серпні Ліщук стала однією з шести гравчинь клубу, які виграли чемпіонат Європи у складі Іспанії. Ще три вихованки валенсійської академії представляли на турнірі інші збірні. Зазначимо, що українська юнацька команда участі у європейській першості не брала.

Що відомо про Сергія Ліщука?