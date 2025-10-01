Сергій Ребров побудував не тільки успішну кар'єру гравця, а ще і здобув результат в якості тренера. Наставнику збірної України вдалось виграти три різних чемпіонати.

Сергій Ребров проводить неоднозначний період в збірній України. Наставник працює з командою вже два роки, але суттєвих досягнень не зміг здобути, повідомляє 24 Канал.

Проте у 2023-му році прихід Сергія Станіславовича вважався мало не месією для "синьо-жовтих". Легенду українського футболу не дарма вважали найкращим вітчизняним тренером сьогодення. Згадуємо, чого досяг Ребров у ролі тренера.

ДИНАМО КИЇВ (2014-2017)

2 чемпіонства УПЛ

2 Кубки України

1 Суперкубок України

вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Тренерська кар'єра Реброва розпочалась майже з місця в кар'єр. Він потрапив до штабу Олега Блохіна в Динамо, але у легенди київського клубу справи на чолі команди відверто не пішли.

У квітні 2014-го Блохіна звільнили і на його місце призначили Сергія Станіславовича. І той почав приносити результат моментально! У той же сезон Динамо виграло Кубок України, перегравши у фіналі Шахтар.

А у наступні два роки кияни здобули два трофеї УПЛ, причому із суттєвим відривом від донеччан. Ба більше, кампанію 2014-2015 Ребров пройшов без жодної поразки!



Сергій Ребров став героєм для фанатів Динамо / фото Getty Images

Був також успіх і у єврокубках, адже в тому ж сезоні 2014-2015 Динамо вийшло у плей-оф Ліги чемпіонів з групи із Челсі, Порту та Маккабі Тель-Авів. Це був перший прохід в 1/8 фіналу турніру для киян у XXI сторіччі.

Попрацювати на чолі Динамо Реброву судилося три роки. У сезоні 2016-2017 тренерський штаб залишив іспанець Рауль Ріанчо, тоді як Шахтар після заміни Мірчі Луческу навпаки набрав обертів та впевнено виграв чемпіонат.

За чутками Ребров хотів позбавитись багатьох гравців Динамо та придбати нових. Проте президент клубу Ігор Суркіс не підтримав цю ідею, що і спричинило відхід тренера влітку 2017 року.

АЛЬ-АХЛІ (2017-2018)

2 місце чемпіонату Саудівської Аравії

вихід в 1/4 фіналу азійської Ліги чемпіонів

Після успіху в Динамо на Реброва звернули увагу з Близького Сходу. У червня 2017-го наставник очолив одну з найкращих на той момент команд Саудівської Аравії Аль-Ахлі.

Проте справи у Джидді йшли посередньо. Команда захистила звання віцечемпіона країни та змогла дійти до чвертьфіналу місцевої Ліги чемпіонів. На жаль, власникам клубу цього виявилось замало і вже у квітні 2018 року Ребров залишив клуб.

ФЕРЕНЦВАРОШ (2018-2021)

3 чемпіонства Угорщини

вихід групову стадію Ліги чемпіонів

Проте без роботи він довго не перебував. Угорський Ференцварош вирішив зробити ставку на українського тренера. Клуб з Будапешта на той час не був таким беззаперечним грандом місцевого футболу, яким є зараз.

До приходу Реброва влітку 2018-го команда виграла лише одне чемпіонство за 14 років. Зрештою в Будапешті на Реброва чекав успіх як на внутрішній арені, так і в єврокубках.



Сергій Ребров повернув Ференцварош на вершину угорського футболу / фото з інстаграму Реброва

Сергій Станіславович впевнено взяв три поспіль чемпіонати Угорщини та став першим тренером, який вивів "фраді" в групу Ліги чемпіонів у XXI сторіччі. На цьому рівні будапештці грали тільки в сезоні 1995-1996.

Правда, там угорці не змогли протистояти Баварії та Барселоні, але здобули один бал проти Динамо. У підсумку влітку 2021-го Ребров залишив клуб через суперечки із керівництвом.

АЛЬ-АЙН (2021-2023)

1 чемпіонство ОАЕ

1 віцечемпіонство ОАЕ

1 Кубок ліги ОАЕ

1 фінал Кубка Президента

1 фінал Кубка ліги ОАЕ

Ребров залишався затребуваним на Близькому Сході навіть попри неоднозначний період в Аль-Ахлі. Після відходу з Ференцвароша українець очолив гранда футболу ОАЕ Аль-Айн.

Керівництво повністю довірилось Сергію Станіславовичу і той не підвів. У перший же сезон українець повернув чемпіонство клубу вперше за чотири роки, а також здобув Кубок ліги.



Сергій Ребров пропрацював два роки в ОАЕ / фото ФК Аль-Айн

Втім вже тоді активно ширились чутки про бажання УАФ призначити Реброва головним тренером збірної України. Можливо, це завадило коучу показати максимум у свій другий сезон.

Аль-Айн зупинився за крок від чотирьох внутрішніх трофеїв – програв у фіналах Кубка Президента, Кубка ліги та Суперкубка. А в чемпіонаті команда посіла друге місце, після чого сторони розійшлись.

ЗБІРНА УКРАЇНИ (2023 – …)

вихід на Євро-2024

2 місце в групі дивізіону В Ліги націй

3 місце товариського турніру Canadian Shield

Сам тренер не приховував бажання попрацювати з рідною збірною, а в УАФ як раз шукали заміну після відходу Олександра Петракова. Всі зірки зійшлись влітку 2023 року, коли у Реброва завершився контракт з Аль-Айном.

Старт у збірній видався для тренера доволі вдалим. Україна виграла 4 з семи матчів групи відбору на Євро-2024, а також зіграла внічию з Англією та Італією. Фінішувавши на рівних зі "Скуадрою Адзуррою", наша команда поступилась їй прямою путівкою лише за додатковим показником.

Зрештою потрапити на Євро у "синьо-жовтих" вийшло через плей-оф. Перемоги над боснійцями та ісландцями були непростими, але результат був (двічі по 2:1). Але після цього результати Реброва почали розчаровувати.



Сергій Ребров провалив зі збірною України Євро-2024 / фото Getty Images

На самому чемпіонаті наша команда отримала непогану групу з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Набравши 4 очки, Україна посіла останнє місце у квартеті через погану різницю м'ячів. Фатальною стала розгромна поразка від румунів у першому турі (0:3).

Після цього команда не вразила в Лізі націй. "Синьо-жовті" програвали Чехії та Албанії та змогли посісти друге місце в групі дивізіону В. Сплеском оптимізму стала перемога над Бельгією у плей-оф за потрапляння у лігу А.

Але після "домашніх" 3:1 українці розгромно програли на виїзді з рахунком 0:3. І ось тепер проблеми продовжились у відборі на ЧС-2026, на який Ребров зі штабом робили велику ставку. Одне очко в матчах проти Франції та Азербайджану не додає оптимізму перед жовтневим збором.