Сергій Ребров досяг значних успіхів під час футбольної кар'єри та став одним з найуспішніших українських тренерів нової генерації. 24 Канал підготував матеріал про дружин та коханих легенди Динамо та збірної України.

Що відомо про першу дружину Реброва?

Влітку 1992 року Сергій Ребров став гравцем київського Динамо. 18-річний форвард тоді ж дебютував у складі збірної України. Такому стрімкому початку кар'єри міг позаздрити будь-який футболіст.

Симпатичний блондин разом зі своїм другом по київському Динамо Павлом Шкапенком були серед найбажаніших наречених у столиці України. Проте забивний нападник не спішив ставати під вінець. Вперше Сергій одружився в останні дні 1998 року, коли йому було 24 роки. Тоді футболісти "біло-синіх" отримали кілька днів відпустки від легендарного Валерія Лобановського.

Обраницею Реброва стала колишня гімнастка Людмила, з якою познайомився після одного з матчів збірної України.

"Після невдалої гри збірної України з хорватами (матч-відповідь Україна – Хорватія відбувся 15 листопада 1997 року – 24 Канал) наша компанія зібралася в одному зі столичних клубів. До неї запросили і Сергія. Після тієї зустрічі ми більше ніколи не розлучалися. Після вечері з друзями, вже наступного ранку, ми разом вирушили проводжати Сергієву сестру. У нас, на відміну від багатьох, не було довгого періоду залицянь та вечірніх телефонних розмов. Ми просто постійно були разом. Напевно, це можна назвати коханням із першого погляду", – розповідала про знайомство Людмила.

5 жовтня 1999 року у подружньої пари народився син, якому дали ім'я Дмитро. А вже у червні 2000 року родина Реброва переїхала до Лондону. У цей час Сергій підписав контракт з Тоттенхемом. Проте саме в столиці Великої Британії трапилася історія, яка ледве не зруйнувала шлюб.

Яку пісню присвятила Реброву Ані Лорак?

На початку 2000-х з'явилися чутки про роман між Сергієм Ребровим та співачкою Ані Лорак. На той момент обидві молоді людини були у шлюбі: форвард Тоттенхема з Людмилою, а зірка шоу-бізнесу зі своїм продюсером Юрієм Фальосою.

Подробицями стосунків співачка поділилася під час інтерв'ю одній з російських програм. Виявилося, що вони познайомилися у Лондоні, де Кароліна Куєк (справжнє ім'я та прізвище зірки – 24 Канал) виступала на концерті для представників діаспори.

"Ми познайомилися в Лондоні. Просто погляд, просто спілкування і зацікавленість один одним і взаємна симпатія. Здавалося, поспілкувалися і все повинно було закінчиться, але людина шукала шляхи і номери телефонів. Коли чоловік одержимий і коли хоче – він цього добивається. Але тут сталося таке, що коли він домігся бажаного, він не знав, що з цим робити, бо зрозумів, що він не готовий. Або запропонував мені роль яка мені не підійшла. Роль дівчини для зустрічей мене не цікавила", – розповідала Лорак пропагандистському каналу Росія 1.

Тож співачка не захотіла бути коханкою Реброва та розірвала з ним стосунки, поринувши у творчість.

Звичайно було складно, коли ти в почуттях, в любові і у тебе все болить: "А-а-а-а! Я хочу його побачити! Де він?! Я без нього жити не можу !?" Я зрозуміла, що у мене є паличка-виручалочка – творчість. Я написала український альбом, який став платиновим і який приніс мені популярність. Народилася пісня "Мрiй про мене",

– сказала співачка.

Сергій продовжував жити з першою дружиною, але цей шлюб фактично перетворився на формальність.

Смертельне ДТП, через яке розпався шлюб

Ввечері 15 березня 2013 року дружина Реброва на Range Rover поверталася з бази Динамо у Київ. Під час руху позашляховика трапилася жахлива ДТП зі смертельним наслідком. Внаслідок зіткнення з "Жигулем" загинула 20-річна вагітна жінка, яка лише місяць тому вийшла заміж. Її чоловік залишився живим, але був госпіталізований.

На місце аварії одразу приїхав Ребров, який був шокований моторошною аварією.

Зрозумійте, у людей горе! Не тільки в мене. Люди загинули в цій аварії. Людмила дуже переживає, їй боляче, це жахлива трагедія. На жаль, такі історії з ДТП у нас в країні не рідкість,

– говорив у коментарі телевізійникам Ребров.

Фактично це ДТП поставило крапку в стосунках Реброва з першою дружиною. Вона разом із сином виїхала на постійне проживання до Лондона. Дмитро Ребров певний час займався у школі Тоттенхема, але футболістом не став.

Щасливий шлюб з молодою дружиною

У жовтні 2013 року Сергія Реброва помітили в компанії молодої дівчини модельної зовнішності. Їхня поведінка вказувала, що вони не просто друзі. Світлин закоханих оприлюднила газета "Взгляд". Згодом з'ясувалося, що кохану легенди Динамо звуть Анна і вона молодше його на 15 років.

Сергій та Анна познайомилися ще влітку 2010 року у романтичній атмосфері. Тоді дівчина була студенткою київського університету.

Це була дуже романтична атмосфера, берег Дніпра, гарна природа, увечері ми розпалили багаття. Смажили сосиски на таких дерев'яних паличках, і це все було схоже на табір відпочинку для дорослих,

– розповідала Анна Реброва на своєму ютуб-каналі.

Пара оформила стосунки у 2016 році, коли Сергій Станіславович вже був повноцінним головним тренером Динамо. Про Анну Реброву відомо, що вона за освітою психолог. Дружина тренера активно веде соціальні мережі та розвиває власний ютуб-канал. Вона ділиться з підписниками секретами краси, порадами з психології та бере інтерв'ю у дружин футболістів та самих спортсменів.

Сергій та Анна виховують двох чудових синів: Олександра (2016 року народження) та Микиту (2018). Під час роботи Реброва в Угорщині та ОАЕ родина жила разом з ним. Починаючи з 2023 року, коли Сергій Станіславович очолив збірну України, Анна разом з дітьми оселилася в курортній Марбельї в Іспанії.

До речі, 7-річний Микита Ребров виступає за дитячу команду Малаги та забиває голи не гірше за свого тата.