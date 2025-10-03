Сергей Ребров достиг значительных успехов во время футбольной карьеры и стал одним из самых успешных украинских тренеров нового поколения. 24 Канал подготовил материал о женах и любимых легенды Динамо и сборной Украины.

Что известно о первой жене Реброва?

Летом 1992 года Сергей Ребров стал игроком киевского Динамо. 18-летний форвард тогда же дебютировал в составе сборной Украины. Такому стремительному началу карьеры мог позавидовать любой футболист.

Симпатичный блондин вместе со своим другом по киевскому Динамо Павлом Шкапенко были среди самых желанных женихов в столице Украины. Однако забивной нападающий не спешил становиться под венец. Впервые Сергей женился в последние дни 1998 года, когда ему было 24 года. Тогда футболисты "бело-синих" получили несколько дней отпуска от легендарного Валерия Лобановского.

Избранницей Реброва стала бывшая гимнастка Людмила, с которой познакомился после одного из матчей сборной Украины.

"После неудачной игры сборной Украины с хорватами (ответный матч Украина – Хорватия состоялся 15 ноября 1997 года – 24 Канал) наша компания собралась в одном из столичных клубов. К ней пригласили и Сергея. После той встречи мы больше никогда не расставались. После ужина с друзьями, уже на следующее утро, мы вместе отправились провожать Сергееву сестру. У нас, в отличие от многих, не было долгого периода ухаживаний и вечерних телефонных разговоров. Мы просто постоянно были вместе. Наверное, это можно назвать любовью с первого взгляда", – рассказывала о знакомстве Людмила.

5 октября 1999 года у супружеской пары родился сын, которому дали имя Дмитрий. А уже в июне 2000 года семья Реброва переехала в Лондон. В это время Сергей подписал контракт с Тоттенхэмом. Однако именно в столице Великобритании случилась история, которая чуть не разрушила брак.

Какую песню посвятила Реброву Ани Лорак?

В начале 2000-х появились слухи о романе между Сергеем Ребровым и певицей Ани Лорак. На тот момент оба молодых человека были в браке: форвард Тоттенхэма с Людмилой, а звезда шоу-бизнеса со своим продюсером Юрием Фалесой.

Подробностями отношений певица поделилась во время интервью одной из российских программ. Оказалось, что они познакомились в Лондоне, где Каролина Куек (настоящее имя и фамилия звезды – 24 Канал) выступала на концерте для представителей диаспоры.

"Мы познакомились в Лондоне. Просто взгляд, просто общение и заинтересованность друг другом и взаимная симпатия. Казалось, пообщались и все должно было закончится, но человек искал пути и номера телефонов. Когда мужчина одержим и когда хочет – он этого добивается. Но тут случилось такое, что когда он добился желаемого, он не знал, что с этим делать, потому что понял, что он не готов. Или предложил мне роль которая мне не подошла. Роль девушки для встреч меня не интересовала", – рассказывала Лорак пропагандистскому каналу Россия 1.

Поэтому певица не захотела быть любовницей Реброва и разорвала с ним отношения, погрузившись в творчество.

Конечно было сложно, когда ты в чувствах, в любви и у тебя все болит: "А-а-а-а-а! Я хочу его увидеть! Где он?! Я без него жить не могу!"? Я поняла, что у меня есть палочка-выручалочка – творчество. Я написала украинский альбом, который стал платиновым и который принес мне популярность. Родилась песня "Мечтай обо мне",

– сказала певица.

Сергей продолжал жить с первой женой, но этот брак фактически превратился в формальность.

Смертельное ДТП, из-за которого распался брак

Вечером 15 марта 2013 года жена Реброва на Range Rover возвращалась с базы Динамо в Киев. Во время движения внедорожника случилось ужасное ДТП со смертельным исходом. В результате столкновения с "Жигулем" погибла 20-летняя беременная женщина, которая лишь месяц назад вышла замуж. Ее муж остался жив, но был госпитализирован.

На место аварии сразу приехал Ребров, который был шокирован жуткой аварией.

Поймите, у людей горе! Не только у меня. Люди погибли в этой аварии. Людмила очень переживает, ей больно, это ужасная трагедия. К сожалению, такие истории с ДТП у нас в стране не редкость,

– говорил в комментарии телевизионщикам Ребров.

Фактически это ДТП поставило точку в отношениях Реброва с первой женой. Она вместе с сыном уехала на постоянное жительство в Лондон. Дмитрий Ребров некоторое время занимался в школе Тоттенхэма, но футболистом не стал.

Счастливый брак с молодой женой

В октябре 2013 года Сергея Реброва заметили в компании молодой девушки модельной внешности. Их поведение указывало, что они не просто друзья. Фотографий влюбленных обнародовала газета "Взгляд". Впоследствии выяснилось, что возлюбленную легенды Динамо зовут Анна и она моложе его на 15 лет.

Сергей и Анна познакомились еще летом 2010 года в романтической атмосфере. Тогда девушка была студенткой киевского университета.

Это была очень романтическая атмосфера, берег Днепра, красивая природа, вечером мы разожгли костер. Жарили сосиски на таких деревянных палочках, и это все было похоже на лагерь отдыха для взрослых,

– рассказывала Анна Реброва на своем ютуб-канале.

Пара оформила отношения в 2016 году, когда Сергей Станиславович уже был полноценным главным тренером Динамо. Об Анне Ребровой известно, что она по образованию психолог. Жена тренера активно ведет социальные сети и развивает собственный ютуб-канал. Она делится с подписчиками секретами красоты, советами по психологии и берет интервью у жен футболистов и самих спортсменов.

Сергей и Анна воспитывают двух замечательных сыновей: Александра (2016 года рождения) и Никиту (2018). Во время работы Реброва в Венгрии и ОАЭ семья жила вместе с ним. Начиная с 2023 года, когда Сергей Станиславович возглавил сборную Украины, Анна вместе с детьми поселилась в курортной Марбелье в Испании.

Кстати, 7-летний Никита Ребров выступает за детскую команду Малаги и забивает голы не хуже своего папы.