Ребров може очолити відомий клуб

Сергій Ребров несподівано опинився серед кандидатів на посаду головного тренера братиславського Слована. У словацькому гранді вже відкрито підтвердили інтерес до українського фахівця.

Після відходу зі збірної України ім’я Реброва регулярно фігурує у чутках навколо іноземних клубів. Тепер український тренер може отримати шанс попрацювати з командою, яка стабільно виступає у єврокубках та гратиме у кваліфікації Ліги чемпіонів, повідомляє сайт Слована.

Що відомо про інтерес Слована до Реброва?

Генеральний директор Слована Іван Кмотрік-молодший підтвердив, що клуб активно шукає нового наставника та вже сформував список претендентів.

Серед них опинився й Сергій Ребров. Функціонер не приховував симпатії до українця та назвав його "дуже цікавим ім'ям", підкресливши, що Ребров досягав успіху практично всюди, де працював.

Також у шортлисті фігурують Ігор Біщан, Яя Туре, Валер'ян Ісмаель та Роббі Кін. У клубі зазначили, що остаточне рішення хочуть ухвалити до кінця травня, хоча готові взяти кілька додаткових днів для переговорів.

Для Реброва це може стати першим клубним викликом після завершення роботи зі збірною України. Навесні фахівець залишив національну команду, однак продовжив співпрацю з УАФ як віцепрезидент організації.

Чим Слован може зацікавити українського тренера?

Слован Братислава є абсолютним грандом словацького футболу та постійним учасником єврокубків. Команда виграла чемпіонат Словаччини та вже готується до нового походу в Лігу чемпіонів.

Для Реброва це знайомий формат роботи. Українець уже досягав успіхів у європейських чемпіонатах із Ференцварошем та Динамо Київ, де регулярно боровся за титули та виводив команди до єврокубків.

Окремо важливим фактором може стати й присутність українців у складі словацького клубу. За Слован виступають Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич, що потенційно спростило б адаптацію тренера та його штабу.

Крім того, словацький чемпіонат значно спокійніший у медійному плані, ніж робота зі збірною України, де на Реброва постійно тиснули результати відбору на ЧС-2026 та кадрові проблеми команди.

У Реброва вже були інші варіанти в Європі

Інтерес з боку Слован Братислава – далеко не перший сигнал щодо майбутнього українського тренера. Раніше, за інформацією sport.ua, кандидатуру Реброва розглядав і грецький Панатінаїкос.

Також була інформація про інтерес клубів із Близького Сходу, де українцю нібито були готові запропонувати контракт із зарплатою у кілька мільйонів євро на рік.

Сам Ребров поки офіційно не коментував можливе місце роботи у майбутньому, натомість втрапив у черговий скандал через внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень за екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у корупції.