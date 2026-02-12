Ребров залишить пост головного тренера збірної України за однієї умови
- Сергій Ребров готовий залишити посаду головного тренера збірної України.
- Збірна забезпечила собі місце у плей-офф, перемігши Ісландію, і гратиме проти Швеції в півфіналі 26 березня.
Сергій Ребров встановив для себе ультиматум перед фінальними матчами відбору ЧС-2026. УАФ навіть не втручалася.
Сергій Ребров залишить пост головного тренера збірної України, якщо команда не кваліфікується на чемпіонат світу – навіть без вимоги з боку керівництва УАФ чи Андрія Шевченка. Про це повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.
Яка умова змусить Реброва покинути команду?
Інсайдер порушив це питання після пресконференції Андрія Шевченка з нагоди другої річниці його перебування на посаді президента УАФ.
Наскільки я знаю, що сам Ребров такої думки, якщо він не виходить, він сам доброчесно, порядно тисне руку і йде,
– інформує Бурбас.
Також стало відомо, що керманич не отримує грошей за роботу на посаді віцепрезидента УАФ, а лише за тренерство у збірній, оскільки рідко присутній на засіданнях асоціації та в Україні загалом.
Зараз в рамках підготовки до вирішальних матчів відбору до Чемпіонату світу тренер проводить робочі відрядження до зборів українських збірників у Туреччині та Іспанії.
Кваліфікація збірної України на Чемпіонат світу 2026
- Підопічні Сергія Реброва перемогли збірну Ісландії з рахунком 2:0 у фінальному матчі групового етапу кваліфікації та забезпечили собі місце у плей-офф відбору.
- Далі українська збірна зустрінеться зі шведами у півфіналі вирішального етапу 26 березня о 21:45 у Валенсії.
- У разі успіху над шведською збірною наша команда зустрінеться з переможцем пари Польща – Албанія.