"Це дуже потужна збірна": Ребров пояснив поразку від Швеції та відповів на розмови про відставку
Сергій Ребров пояснив поразку збірної України від Швеції та заявив, що команда повинна зробити висновки перед грою з Албанією. Коуч запевнив, що обговорить своє майбутнє з керівництвом УАФ згодом.
Наставник національної команди прийшов на пресконференцію перед товариським поєдинком проти Албанії з Віталієм Миколенком. Після невдалого результату в попередній зустрічі атмосфера в таборі збірної залишається напруженою, передає 24 Канал.
Що сказав Ребров?
Головний тренер збірної України Сергій Ребров визнав, що невдача у матчі проти Швеції болісно вдарила по команді й досі відчувається в тренувальному процесі.
За словами наставника, результат не можна просто стерти з пам’яті:
Я думаю, на жаль, цю гру забути не можна взагалі. Вона сидить в гравцях: я бачу по тренувальному процесу, я бачу зараз на підготовці,
– зазначив тренер.
Ребров також пояснив, що команда гратиме інакше вже в наступному поєдинку, а зміни в складі є неминучими:
Зміни будуть обов'язково, і ті гравці, які приїхали, молоді гравці, вони отримують свій час та шанс.
"Це дуже потужна збірна": чому Україна поступилася
Тренер підкреслив, що навіть без кількох ключових футболістів Швеція залишалася надзвичайно сильним суперником, адже більшість її гравців виступають у провідних чемпіонатах Європи.
Я вважаю, що ми грали проти сильної збірної. Навіть попри те, що в збірної Швеції не було декілька провідних гравців, вони можуть замінити їх… Це дуже потужна збірна,
– зауважив тренер.
Ребров додав, що ранні пропущені м’ячі в обох таймах суттєво вплинули на перебіг гри:
Дуже важко грати, коли ти пропускаєш на самому початку зустрічі. І першого тайму, і другого,
– додав Сергій Ребров.
Розмови про відставку і реакція команди
Після матчу з’явилися запитання щодо майбутнього Реброва на чолі збірної. Сам тренер заявив, що планує обговорити ситуацію з керівництвом Української асоціації футболу, але запевнив, що рішення ухвалюватимуться в інтересах команди.
Мені треба зустрітися після матчу з президентом УАФ і вирішити все. Повірте, ми вирішимо і все буде зроблено якомога краще для нашої команди та для нашої країни,
– повідомив Ребров.
При цьому наставник наголосив, що відповідальність за результат лежить не лише на тренерському штабі, а на всій команді:
Я ніколи не відокремлюю тренера від команди і команду від тренерів. Ми граємо разом, – підсумував наставник збірної України.
Що сказав Миколенко?
Захисник збірної Віталій Миколенко підтвердив, що після поразки команда провела відверту розмову в роздягальні та вирішила зосередитися на наступній грі.
Перший день був важкий для всіх… Потім зібралися з командою, переговорили, що в нас є ще один матч і ми маємо виходити, битися за цю країну,
– зазначив Миколенко.
Футболіст підкреслив, що навіть попри статус товариського поєдинку, гравці повинні доводити своє право виступати за національну команду.
Нагадаємо, товариський матч Україна – Албанія відбудеться у вівторок, 31 березня, о 21:45.