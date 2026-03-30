"Це дуже потужна збірна": Ребров пояснив поразку від Швеції та відповів на розмови про відставку

Сергій Ребров пояснив поразку збірної України від Швеції та заявив, що команда повинна зробити висновки перед грою з Албанією. Коуч запевнив, що обговорить своє майбутнє з керівництвом УАФ згодом.

Наставник національної команди прийшов на пресконференцію перед товариським поєдинком проти Албанії з Віталієм Миколенком. Після невдалого результату в попередній зустрічі атмосфера в таборі збірної залишається напруженою, передає 24 Канал.

Що сказав Ребров?

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визнав, що невдача у матчі проти Швеції болісно вдарила по команді й досі відчувається в тренувальному процесі.

За словами наставника, результат не можна просто стерти з пам’яті:

Я думаю, на жаль, цю гру забути не можна взагалі. Вона сидить в гравцях: я бачу по тренувальному процесу, я бачу зараз на підготовці,

– зазначив тренер.

Ребров також пояснив, що команда гратиме інакше вже в наступному поєдинку, а зміни в складі є неминучими:

Зміни будуть обов'язково, і ті гравці, які приїхали, молоді гравці, вони отримують свій час та шанс.

"Це дуже потужна збірна": чому Україна поступилася

Тренер підкреслив, що навіть без кількох ключових футболістів Швеція залишалася надзвичайно сильним суперником, адже більшість її гравців виступають у провідних чемпіонатах Європи.

Я вважаю, що ми грали проти сильної збірної. Навіть попри те, що в збірної Швеції не було декілька провідних гравців, вони можуть замінити їх… Це дуже потужна збірна,

– зауважив тренер.

Ребров додав, що ранні пропущені м’ячі в обох таймах суттєво вплинули на перебіг гри:

Дуже важко грати, коли ти пропускаєш на самому початку зустрічі. І першого тайму, і другого,

– додав Сергій Ребров.

Розмови про відставку і реакція команди

Після матчу з’явилися запитання щодо майбутнього Реброва на чолі збірної. Сам тренер заявив, що планує обговорити ситуацію з керівництвом Української асоціації футболу, але запевнив, що рішення ухвалюватимуться в інтересах команди.

Мені треба зустрітися після матчу з президентом УАФ і вирішити все. Повірте, ми вирішимо і все буде зроблено якомога краще для нашої команди та для нашої країни,

– повідомив Ребров.

При цьому наставник наголосив, що відповідальність за результат лежить не лише на тренерському штабі, а на всій команді:

Я ніколи не відокремлюю тренера від команди і команду від тренерів. Ми граємо разом, – підсумував наставник збірної України.

Що сказав Миколенко?

Захисник збірної Віталій Миколенко підтвердив, що після поразки команда провела відверту розмову в роздягальні та вирішила зосередитися на наступній грі.

Перший день був важкий для всіх… Потім зібралися з командою, переговорили, що в нас є ще один матч і ми маємо виходити, битися за цю країну,

– зазначив Миколенко.

Футболіст підкреслив, що навіть попри статус товариського поєдинку, гравці повинні доводити своє право виступати за національну команду.

Нагадаємо, товариський матч Україна – Албанія відбудеться у вівторок, 31 березня, о 21:45.