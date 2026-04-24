Ребров став фаворитом на посаду наставника в Європі – може замінити легенду

Екснаставник збірної України Сергій Ребров може недовго залишатись без тренерської роботи. Його розглядають як заміну іменитому іспанцю.

Кілька днів тому УАФ повідомила про відставку Реброва, але уже скоро він може повернутись до тренерства. За інформацією грецького порталу Newsit, 51-річний фахівець є одним із варіантів для Панатінаїкоса.

Чому Ребров привернув увагу Панатінаїкоса?

Грецькі журналісти зазначають, що керівництво клубу невдоволене четвертим місцем, яке наразі посідає команда у місцевій Суперлізі.

Тож в офісі Панатінаїкоса розглядають кандидатури на заміну Рафаелю Бенітесу – відомому за роботою насамперед у Ліверпулі, Челсі, Інтері, Реалі та Валенсії.

За інформацією джерела, Ребров не єдиний кандидат – в Афінах стежать також і за іншими фахівцями, але наразі їх прізвища невідомі.

Зазначмо, що це не вперше, коли грецькому клубу приписують інтерес до Реброва. Торік у вересні видання SDNA уже повідомляло про можливість такого сценарію.

