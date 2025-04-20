Сидорчук врятував Вестерло від поразки, забивши вперше за півтора роки
- Сергій Сидорчук забив свій перший гол з листопада 2023 року, допомігши Вестерло зрівняти рахунок у матчі проти Стандарда.
- Сидорчук отримав оцінку 7,3 бала від Sofascore за цей матч, зігравши загалом 13 матчів у сезоні-2024/2025 за Вестерло.
Українській футболіст Сергій Сидорчук відзначився забитим м'ячем вперше за довгий час. Він допоміг команді врятуватися вд поразки.
У суботу, 19 квітня, відбувся матч чемпіонату Бельгії. В його межах зустрілися Стандартом та Вестерло.
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Рятівний гол Сидорчука
Сидорчук з'явився на полі на 62-й хвилині, коли його команда поступалася з рахунком 0:1.
На 87-й хвилині матчу Сергій Сидорчук відзначився голом, пробивши між ніг воротареві. Таким чином, українець зрівняв рахунок. Це його перший гол із листопада 2023 року.
Аналітичний портал Sofascore оцінив гру українця у 7,3 бала.
Гол Сидорчука: дивіться відео
Довідка. У сезоні-2024/2025 Сергій Сидорчук зіграв 13 матчів за Вестерло, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.
Нагадаємо, що українець став гравцем бельгійського клубу у 2023 році.