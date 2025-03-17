Серхіо Рамос отримав перше вилучення в Мексиці за копняка по дупі супернику: агресивне відео

У понеділок, 17 березня, відбулися матчі 12 туру чемпіонату Мексики. В одному з них УНАМ Пумас приймав Монтеррей.

Гості здобули перемогу з рахунком 3:1. У їх стартовому складі вийшов зірковий захисник Серхіо Рамос, який запам'ятався хамською поведінкою щодо суперників, повідомляє 24 Канал.

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Далека від зразкової поведінка

Перший прояв агресії від іспанця стався у першому таймі. Легенда Реала вдарив ліктем Пабло Бенневендо, але не отримав за це навіть жовтої картки. Після цього він ще й висловив претензії до мексиканського захисника, звинувативши того в симуляції.

Як Серхіо Рамос ударив суперника ліктем в обличчя: дивіться відео

А вже під кінець поєдинку арбітр не пробачив грубість захиснику Монтеррея. Серхіо Рамос був вилучений після копняка по дупі Гільєрмо Мартінесу Аялі.

За що вилучили Серхіо Рамоса: дивіться відео

Цікаво. Після цього матчу обірвалася результативна серія Серхіо Рамоса. Він відзначався голами у трьох поєдинках поспіль у складі Монтеррея.

Зазначимо, що наразі "біло-сині" посідають восьме місце в турнірній таблиці чемпіонату Мексики. Від лідера клуб Серхіо Рамоса відстає на вісім очок.