Рома спробує застрибнути в зону Ліги чемпіонів: які шанси у команди Довбика на успіх
Ювентус, Рома та Лаціо ще зберігають шанси на кваліфікацію в головний єврокубок. Фаворитом в цій боротьбі вважаються туринці, але щільність в таблиці доволі висока.
В чемпіонаті Італії цими вихідними пройде останній тур Серії А сезону 2024-2025. Однією з найбільш гарячих інтриг залишається питання останньої путівки в Лігу чемпіонів, повідомляє 24 Канал.
До теми Довбик пояснив, чому в Серії А забивати голи набагато важче, ніж у Ла Лізі
Три кандидати
Наполі, Інтер та Аталанта вже гарантували собі місце у топ-четвірці. Залишається одна вакантна путівка від Італії, на яку претендують три команди перед останнім туром. Мова про Ювентус, Рому та Лаціо.
Турнірне положення претендентів на Лігу чемпіонів:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|4
|Ювентус
|17
|16
|4
|55-33
|67
|5
|Рома
|19
|9
|9
|55-35
|66
|6
|Лаціо
|18
|11
|8
|61-48
|65
Туринці випереджають команду Артема Довбика на один бал, тоді як Лаціо – на два бали. Найгірше положення у "орлів", які не тільки відстають, так ще і поступаються обом опонентам по особистим зустрічам.
Саме цей показник буде вирішувати місце в таблиці за умови рівної кількості очок. Підопічним Бароні потрібно не лише самим перемагати Лечче, а ще і дочекатися осічки Роми та програшу Юве.
Додає Лаціо проблем і те, що Лечче ще бореться за виживання. Що ж стосується команди Довбика, то їй потрібно бити на виїзді Торіно та вірити у осічку Ювентуса на полі Венеції, яка бореться за виживання.
Прогноз Favbet
Тому саме туринська команда вважається фаворитом у боротьбі за топ-4. Прохід Ювентуса у Лігу чемпіонів оцінюється у 1,30. тоді як "вовків" – у 3.70.
Читайте також Довбик зізнався, що зіграло ключову роль під час його переходу у Рому
Найвищий коефіцієнт виставлений на підсумковий успіх Лаціо – аж 17,00. Що ж стосується котирувань безпосередньо на матчі претендентів, то Favbet пропонує наступні цифри:
|1
|Х
|2
|ВЕНЕЦІЯ – ЮВЕНТУС
|5,80
|4,15
|1,59
|ТОРІНО – РОМА
|5,90
|4,05
|1,60
|ЛАЦІО – ЛЕЧЧЕ
|1,61
|3,75
|6,60
Цікаво, що може скластися так, що Рома та Ювентус наберуть порівну очок (в разі нічиєї римлян та поразки туринців). В такому випадку вирішуватиме різниця м'ячів, яка краща у "старої синьори" на 3 м'ячі. В очних матчах було зафіксовано дві нічиї (0:0, 1:1).
До слова, команда, що посяде п'яте місце, представлятиме Італію в Лізі Європи, тоді як клуб з шостої позиції відправиться в Лігу конференцій. Теоретично обійти Лаціо може Фіорентина в разі власної перемоги над Удінезе та програшу "орлів".