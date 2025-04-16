Форвард Боруссії після хет-трика Барселоні переписав історію Ліги чемпіонів

У вівторок, 15 квітня, відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025. В одному з них Боруссія Дортмунд удома приймала Барселону.

Німецький клуб здобув перемогу з рахунком 3:1, проте залишив турнір через розгромну поразку в першому поєдинку (0:4). Головним героєм гри на "Сігнал Ідуна Парк" став Серу Гірассі.

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Історична ніч для Гірассі

Гвінейський нападник оформив хет-трик у ворота каталонців. Це дозволило йому встановити одразу декілька рекордів, повідомляє 24 Канал із посиланням на статистичний портал Opta.

29-річний форвард став автором найбільшої кількості забитих м'ячів серед африканських гравців в одному сезоні Ліги чемпіонів. Він відзначився 13 взяттями воріт і перевершив досягнення Мохаммеда Салах та Садіо Мане, які в кампанії-2017/2018 мали в активі по десять голів.

Також Гірассі встановив новий клубний рекорд результативності в сезоні Ліги чемпіонів. Раніше він належав Роберту Левандовському й Ерлінгу Голанду, які забивали по десять м'ячів у складі дортмундців у кампаніях 2012/2013 та 2020/2021 відповідно.

До того ж гвінейський нападник став рекордсменом за кількістю голів у ворота Барселони в одному сезоні Ліги чемпіонів (5). Окрім хет-трика у плей-оф, він ще два м'ячі забив на етапі ліги.

До слова. Наразі Серу Гірассі є найкращим бомбардиром ЛЧ-2024/2025. Всього на клубному рівні в нинішньому сезоні він провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких записав собі в актив 28 голів і 9 асистів.

Зазначимо, що наступний поєдинок "джмелі" зіграють 20 квітня вдома проти Боруссії Менхенгладбах. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.