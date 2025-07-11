Сестра зірки українського тенісу одягла звабливу сукню для ефектної фотосесії
- Іванна Ястремська, сестра тенісистки Даяни Ястремської, опублікувала серію відвертих фото в інстаграмі, взявши участь у фотосесії в елегантній сукні.
- Іванна раніше займалась тенісом, але вирішила зосередитись на музиці та акторській майстерності.
Іванна Ястремська активно веде сторінки у соціальних мережах. 18-річна сестра тенісистки Даяни Ястремської розвиває власний бренд та займається своїм міні-блогом, показуючи роботу та моменти з життя.
Іванна Ястремська нещодавно у своєму інстаграмі опублікувала серію доволі відвертих фото. Сестра зірки українського тенісу підкорила серця шанувальників, повідомляє 24 канал.
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Розкішна Іванна Ястремська
Іванна Ястремьська взяла участь в ефектній фотосесії. Для свого розкішного образу сестра Даяни Ястремської обрала елеганту сукню, а самі світлини виконані у чорно-білих тонах.
Дівчина попозувала на камеру, як у приміщенні, так і на атмосферних вуличках Одеси. Чудове поєднання кольорів та неймовірного образу додали стилю ефектним світлинам Іванни.
Іванна Ястремська поділилась ефектними фото / Фото з інстаграму дівчини
Цікаво, що Іванна, як її старша сестра Даяна, займалась тенісом. Проте молодша Ястремська вирішила надалі пов'язати своє життя з музикою та акторською майстерністю.
Нагадаємо, що раніше Даяна Ястремська опублікувала ефектні фото з відпочинку у Монако. Зірка українського тенісу прогулялась атмосферними вуличками князівства у напівпрозорій сукні.