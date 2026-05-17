Наприкінці сезону навіть матчі без глобальної турнірної інтриги можуть перетворитися на справжню битву характерів. На "Рамон Санчес Пісхуан" мадридці отримають не просто виїзд, а серйозну перевірку на міцність, повідомляє 24 Канал.

Коли і де відбудеться матч Севілья – Реал?

Поєдинок 37-го туру чемпіонату Іспанії пройде у неділю, 17 травня, у Севільї на легендарному стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан". Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом, а сама зустріч стане однією з центральних у турі.

Для обох команд цей матч має принципове значення, навіть попри завершальну стадію сезону. У Севільї традиційно особлива атмосфера на матчах проти мадридського гранда, а підтримка трибун може стати важливим козирем для господарів.

Чого чекати від гри?

Реал підходить до зустрічі у статусі фаворита, однак виїзди до Андалусії завжди залишають простір для несподіванок. Севілья здатна нав'язати силовий, агресивний футбол і скористатися будь-якою втратою концентрації суперника.

Мадридці роблять ставку на клас, глибину складу та індивідуальну майстерність своїх лідерів, але господарі точно не збираються бути статистами. Очікується напружене протистояння, де навіть один епізод може визначити долю всього матчу.