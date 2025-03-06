Потрійний сейв Трубіна потрапив у підбірку найкращих порятунків Ліги чемпіонів

Відбулись перші матчі протистоянь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/2025. В одному із поєдинків лісабонська Бенфіка приймала каталонську Барселону.

На жаль, португальські "орли" мінімально поступились у першій зустрічі. Єдиний та переможний гол у матчі забив Рафінья на 61-й хвилині другого тайму. При цьому, що каталонці з 22-ї хвилини грали у меншості після вилучення Пау Курбасі.

До теми Неймовірні сейви Трубіна не допомогли: Барселона у меншості перемогла Бенфіку у ЛЧ

Трубін запалив у Лізі чемпіонів

Попри поразку в УЄФА відзначили неймовірний порятунок від Анатолія Трубіна в одній із затяжних атак Барселони, повідомляє 24 Канал. Український голкіпер Бенфіки в одній атаці за декілька секунд тричі поспіль рятував команду від пропущеного голу.

Саме цей порятунок потрапив у підбірку найкращих сейвів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Також у підбірку від УЄФА потрапили інші сейви:

Алісон Бекера (Ліверпуль)

Войцеха Щенсни (Барселона)

Еміліано Мартінеса (Астон Вілла)

Тібо Куртуа (Реал Мадрид)

Мануеля Ноєра (Баварія)

Тімона Велленройтера (Феєнорд)

Відео найкращих сейвів ЛЧ від УЄФА

Зверніть увагу! Матч-відповідь 1/8 фіналу Барселона – Бенфіка запланований на 11 березня. Початок – о 19:45 за київським часом.

Для Трубіна перший матч проти Барселони став вже 36-м у поточному сезоні-2024/2025 (в усіх турнірах), у яких він пропустив 35 голів та відіграв 16 поєдинків на нуль.