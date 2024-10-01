Донецький Шахтар готується до другого матчу в рамках Ліги чемпіонів 2024-2025. Команда Маріно Пушича відіграє номінально "домашній" матч у Гельзенкірхені проти Аталанти, повідомляє 24 Канал.

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Непростий старт команд

"Гірники" не сильно вражають на старті поточного сезону. В чемпіонаті України донеччани опинились на четвертому місці та відстали від Динамо та Олександрії на шість очок.

Шахтар примудрився програти Поліссю та Олександрії, а також втратити бали у матчі проти Вереса. В Лізі чемпіонів "гірники" також не вразили у першому турі, але бодай не програли на виїзді.

Болонья виглядала суттєво краще за український клуб, проте підопічним Пушича вдалось відстояти рахунок 0:0. І ось на Шахтар очікує чергове випробування італійською командою.

Правда, Аталанта є командою значного вищого класу та більшого єврокубкового досвіду. Минулого сезону бергамаски виграли перший за 60 років трофей, ставши переможцем Ліги Європи.

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А у першому турі поточної ЛЧ "богиня" відібрала очки у грізного Арсеналу. А ось в чемпіонаті Аталанта поки виступають невдало. Підопічні Гасперіні виграли лише двічі у шести зустрічах та поки йдуть на 12 місці.

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Тим не менш, саме Аталанта є фаворитом бою з Шахтарем. Коефіцієнт на тріумф італійців становить 1,74, тоді як на Шахтар – 5,00. Нічия ж оцінюється у 3,95.

При цьому експерти вірять у результативну гру. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,78, тоді як на ТМ2,5 – 2,15. Головними претендентами на забитий м'яч є наступні футболісти:

Матео Ретегі (Аталанта) – 2,40

Адемола Лукман (Аталанта) – 2,50

Шарль Де Кетеларе (Аталанта) – 3,10

Лассіна Траоре (Шахтар) – 4,00

Маріо Пашалич (Аталанта) – 4,00

Ніколо Дзаньоло (Аталанта) – 4,00

Егіналду (Шахтар) – 4,50

Георгій Судаков (Шахтар) – 4,50

Олександр Зубков (Шахтар) – 5,00

Лазар Самарджич (Аталанта) – 5,00

Довідка. Матч Шахтар – Аталанта в рамках 2 туру Ліги чемпіонів 2024-2025 відбудеться у середу, 2 жовтня, на стадіоні "Фелтінс Арена" в Гельзенкірхені. Пряма трансляція зустрічі буде доступна на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок – о 19:45 за київським часом.