Через це донеччани збираються вийти на трансферний ринок для підсилення проблемної позиції. Тривалий час ходять чутки, що вони можуть підписати Івана Калюжного, який став головним відкриттям для багатьох українських уболівальників у 2024 році.

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Шахтар серйозно націлений на трансфер

Журналіст Володимир Звєров підтвердив цю інформацію. Він заявив, що Шахтар дуже близький до трансферу футболіста Олександрії, проте вважає, що це не стане панацеєю для команди Пушича, повідомляє 24 Канал із посиланням на ПРОФУТБОЛ Digital.

"Шахтарю потрібен опорник. Так, про Калюжного дуже багато розмов і все дуже серйозно з того, що я чув на даному етапі.

Але навіть якщо Калюжний перейде до Шахтаря, що робити ще з кількома позиціями? Форвард треба ще один для конкуренції Сікану. Лівий захисник – ви самі бачите", – заявив Звєров.

Довідка. Контракт Івана Калюжного з Олександрією закінчується влітку 2025 року. У нинішньому сезоні він провів 15 матчів в УПЛ, в яких забив один гол.

Нагадаємо, що восени СуперІван вперше був викликаний у збірну України. Він зі старту підкорив серця вболівальників "синьо-жовтих", які обрали його найкращим дебютантом року.