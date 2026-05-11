Подарунок до чемпіонства: Шахтар повертається в основний раунд Ліги чемпіонів

У день офіційного здобуття титулу УПЛ донецький Шахтар дізнався, що завдяки провалу конкурентів у таблиці коефіцієнтів УЄФА зможе наступного сезону одразу потрапити до когорти 36 найкращих клубів Європи.

Це стало можливим через правило у регламенті Ліги чемпіонів, яке віддає вакантне місце найбільш рейтинговому переможцю внутрішньої першості. Лише два клуби могли обійти "гірників" у рейтингу, але обидва вони втратили шанси на чемпіонство, повідомляє 24 Канал.

Чому Шахтар зіграє в основному раунді Ліги чемпіонів?

Після перемоги над Полтавою та дострокового оформлення чемпіонства на Шахтар чекав ще один приємний момент. Як зазначає портал Flashscore, у 30-му турі чемпіонату Греції Олімпіакос зіграв унічию з ПАОКом і втратив математичні шанси на здобуття титулу грецької Суперліги.

Ще раніше без можливості виграти свою першість залишився і шотландський Рейнджерс. Таким чином єдині дві команди, які були у таблиці індивідуального рейтингу клубів вище за донеччан, не скористалися своїм шансом на пряму путівку в основний раунд Ліги чемпіонів.

Згідно з розподілом місць на етапі ліги, найбільш рейтинговому чемпіону дістається місце у тому випадку, коли свою квоту звільняє чинний переможець найбільш престижного єврокубку. Оскільки і ПСЖ, і Арсенал, які розіграють "вухастий" трофей, вже забезпечили собі основний раунд через внутрішні першості, виникає та сама вакансія, якою скористається Шахтар.

Що означає вихід Шахтаря в основний раунд Ліги чемпіонів?

"Гірники" повертаються у головний єврокубок після річної перерви: у сезоні 2024/2025 вони так само скористалися можливістю оминути кваліфікацію завдяки своєму високому рейтингу і перемозі в УПЛ.

Вихід у стадію ліги одразу принесе Шахтарю 6 очок у рейтинг. У перерахунку на кількість клубів-учасників єврокубків від України це означає, що ми розпочнемо новий сезон з 1,5 балами у таблиці коефіцієнтів.

Хто вже гарантував собі Лігу чемпіонів на наступний сезон?

Як зазначає Вікіпедія, місце в основному раунді вже гарантовано мають 18 команд із 36: