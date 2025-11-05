Динамо провалило дербі з Шахтарем: експерт розповів, чи варто звільняти Шовковського

Динамо та Шахтар відіграли два матчі протягом одного тижня. Особливо напруженою видалась гра в УПЛ в рамках 11-го туру сезоні 2025/2026.

Після поразки в Кубку Шахтар взяв реванш у киян з рахунком 3:1. Коментатор УПЛ ТБ Богдан Костюк висловив свою думку щодо Класичного в ексклюзивному коментарі 24 Каналу.

Чому Динамо програло Шахтарю?

Експерт виділив настрій гравців Шахтаря на дербі, згадавши про різкі висловлювання Дениса Попова. Той посеред тижня назвав гравців Шахтаря "пародією" на колишніх бразильців клубу.

Не буду оригінальним. Українське Класичне вже давно не було настільки вибухонебезпечним і це чудово! Українському футболу дійсно бракує таких емоцій. Що ж до підсумкового результату, то Шахтар узяв переконливий реванш передусім за рахунок шаленої мотивації. До речі, за неї підопічні Арди Турана повинні "подякувати" Денису Попову та його резонансним висловлюванням після кубкового протистояння,

– вважає Богдан.

Після поразки в дербі у ЗМІ знову заговорили про можливе звільнення Олександра Шовковського. Динамо продовжує лихоманити, адже за два місяці команда виграла лише один матч в УПЛ.

Зрештою Костюк не вважає наставника головною проблемою в київському клубі. На його думку, Олександр Володимирович має не такий кадрово сильний склад для високих завдань.

З Динамо все значно складніше. З одного боку, поразка боляче вдарила по чемпіонських амбіціях клубу. До того ж, тривала безпрограшна серія дійшла до свого кінця. Проте чи винен у цьому Олександр Шовковський? Здається, він і так витиснув з цього складу більше, аніж це було можливо,

– зазначив коментатор.

Нагадаємо, що Шовковський став головним тренером Динамо два роки тому. За цей час команда виграла 51 з 86-ти матчів під його керівництвом. Минулого ж сезону "біло-сині" стали чемпіонами УПЛ, не зазнавши жодної поразки в турнірі.

Динамо у сезоні 2025/2026