Історія матчів Динамо проти Шахтаря у фіналах Кубка України: хто частіше перемагав у Класичному

Кияни та донеччани відіграли десять очних зустрічей в рамках вирішальних матчів Кубка. Вже найближчого фіналу паритет у цьому протистоянні буде порушений.

Вже у середу, 14 травня, у Житомирі відбудеться фінал Кубка України-2025. У битві за трофей зійдуться принципові суперники – донецький Шахтар та київське Динамо, повідомляє 24 Канал.

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Одинадцяте дербі у фіналі Кубка

Обидва клуби є найтитулованішими командами цього турніру. Шахтар та Динамо на двох виграли 27 з 31-го розіграшу Кубка. Двічі у змаганні тріумфував Чорноморець, ще по разу – Ворскла та Таврія.

Що ж стосується гонки грандів, то донеччани поки мають мінімальну перевагу. "Гірники" виграли 14 трофеїв, тоді як "біло-сині" – 13. При цьому у десяти випадках у фіналі Кубка грали як раз Динамо проти Шахтаря.

Якщо брати статистику Класичного суто по матчах у фіналах, то тут між командами поки паритет – по 5 перемог кожної зі сторін. Донеччани забили більше у фінальних дербі – 13 голів проти 9-ти у Динамо.

Всі фінали Кубка України між Шахтарем та Динамо:

РІК ПЕРЕМОЖЕЦЬ РАХУНОК ГОЛИ 2002 Шахтар 3:2 Попов, 10, Ателькін, 81, Воробей, 98 – Белькевич, 31, Шацьких, 50 2003 Динамо 2:1 Хацкевич, 56, Рінкон, 90+1 – Воробей, 18 2005 Динамо 1:0 Рінкон, 11 (пен) 2007 Динамо 2:1 Клебер, 58, Гусєв, 80 – Елано, 89 2008 Шахтар 2:0 Гладкий, 44, Гай, 78 2011 Шахтар 2:0 Едуардо, 64, Адріано, 87 2014 Динамо 2:1 Кучер, 40 (аг), Віда, 43 – Коста, 57 2015 Динамо 0:0 по пенальті – 5:4 2017 Шахтар 1:0 Марлос, 81 2018 Шахтар 2:0 Феррейра, 47, Ракіцький, 61

Найбільш пам'ятні дербі

Вперше Динамо та Шахтар перетнулись у вирішальному матчі Кубка у 2002-му. Тоді матч перейшов у екстратайми, де Воробей забив переможний м'яч за "гірників".

Відеоогляд фіналу Кубка України-2002:

Загалом же у 00-і Динамо частіше било суперника у фіналах Кубка, тоді як Шахтар краще грав у 10-ті. Особливо гарячим вийшов фінал 2015 року навіть попри 0:0 в основний час.

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Динамо схибило двічі на старті серії пенальті після ударів Велозу та Антунеша. Шахтарю достатньо було забити один м'яч для перемоги, проте Тайсон та Ракіцький підвели свою команду.

Неймовірна серія пенальті у фіналі Кубка України-2015:

А сейв Шовковського після удару Гладкого приніс у підсумку трофей Динамо. Останнє до звітного сезону Класичне у фіналі відбулось сім років тому. Тоді Шахтар Фонсеки без проблем здолав киян на чолі із Хацкевичем (2:0).

Відеоогляд матчу Динамо – Шахтар у фіналі Кубка України-2018:

Нагадаємо, що фінал Кубка 2024-2025 відбудеться 14 травня у Житомирі на Центральному стадіоні. Пряма трансляція матчу Шахтар – Динамо відбудеться на каналі "Megogo Спорт", а також ютуб-каналі УПЛ ТБ. Початок – о 18:30 за київським часом.