Динамо повторило клубний антирекорд після поразки Шахтарю

У неділю, 2 листопада, відбувся центральний матч 11 туру Української Прем'єр-ліги з футболу. У Львові Шахтар приймав Динамо.

Донеччани здобули перемогу у "Класичному" з рахунком 3:1. Через такий результат "біло-сині" повторили клубний антирекорд, повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне Спорт.

Читайте також "Повів себе як пародія": тренер Шахтаря Арда Туран різко відповів на образи з боку гравця Динамо

Що означає поразка для Динамо?

Зазнавши поразки від Шахтаря, кияни повторили найдовшу безвиграшну серію проти одного клубу в чемпіонаті України. Вона наразі складає вісім матчів.

Динамо не здобуло жодної перемоги над "гірниками" в УПЛ з квітня 2021 року. Тоді "біло-сині" перемогли з рахунком 1:0, після чого чотири рази зіграли внічию та стільки ж програли.

Інша найдовша серія без перемог київського клубу, що тривала вісім матчів, також була проти Шахтаря та склала три роки п'ять місяців. Вона обірвалася саме в тому поєдинку, з якого почалася чинна.

Тож загалом за останні 17 матчів в Українській Прем'єр-лізі проти Шахтаря в активі Динамо є лише одна звитяга при шести нічиїх та десяти поразках. Баланс голів – 13:27.

До слова. Для киян цей програш став першим з травня 2024 року в чемпіонаті України. Через нього перервалася рекордна серія Динамо без поразок, яка склала 42 матчі – 27 перемог і 15 нічиїх.

Зазначимо, що після "Класичного" Динамо відстає від Шахтаря на чотири залікові бали в турнірній таблиці УПЛ. У "гірників" після 11 турів в активі 24 очка, а в киян – 20.

Як експерти прокоментували матч Шахтар – Динамо?