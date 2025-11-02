Шахтар у гарячому матчі УПЛ переміг Динамо та взяв реванш за поразку в Кубку

У неділю, 2 листопада, завершилось українське Класичне дербі.Шахтар та Динамо протистояли один одному в рамках 11-го туру чемпіонату України 2025/2026.

Донеччани та кияни вже традиційно вважаються головними фаворитами УПЛ. І до звітного матчу обидва гранди підійшли на чолі турнірної таблиці чемпіонату України, повідомляє 24 Канал.

До теми Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 11-го туру УПЛ 2025/2026

Шахтар хотів реваншу?

"Гірники" випереджали Динамо на один бал, проте у команди Шовковського не було жодної поразки в цьому сезоні УПЛ. А напередодні посеред тижня Динамо змогло здобути вольову перемогу над "гірниками" в рамках 1/8 фіналу Кубка.

Після тої зустрічі обидва тренери зробили деякі заміни. Шовковський випустив в основі Тіаре замість Михавка, тоді як Туран застосував більшу ротацію.

На лаві запасних опинився Бондар, тоді як в центрі нападу вийшов Егіналду замість Мейреллеса чи Еліаса. Попри поразку в Кубку Шахтар вважався фаворитом звітного дербі.

Шахтар – Динамо 3:1

Голи: Егіналду, 3, Невертон, 54, Кабаєв, 90+3 (автогол) – Буяльський, 57.

"Гірники" захопили ініціативу одразу ж та вже на третій хвилині відкрили рахунок. Невисокий Егіналду замкнув головою подачу Педріньо з кутового.

Егіналду відкрив рахунок в дербі: дивитися відео

В подальшому номінальні господарі так само були більш гострими та мали всі шанси піти на перерву із більшою перевагою. Егіналду кілька разів непогано пробивав.

Читайте також Конфлікт Ярмоленка з Шовковським: що відомо про гучну сварку в Динамо

А під кінець першого тайму Нещерет відверто врятував Динамо після небезпечного удару Марлона Сантоса. Зрештою на перерву команди пішли за мінімальної переваги "гірників".

Шалений удар Невертона з-за меж карного майданчика: дивитися відео

Проте вже за кілька хвилин Динамо повернуло гандикап в один гол. Буяльський відгукнувся на простріл Караваєва з флангу та точно пробив між ніг Різнику. Після цього м'яча пристрасті сильно розгорілись, а сутички почали періодично виникати в різних моментах.яі

Шахтарю ж вдалось заспокоїти атакувальний порив Динамо та навіть самому створити кілька непоганих моментів. Зрештою зняти питання вдалось вже у компенсований час.

Останній гол у матчі Шахтар – Динамо: дивитися відео

Кабаєв намагався вибити м'яч з-під ніг Ізакі, який втік у контратаку. Але у підсумку Владислав лише вразив свої ворота, що дозволило Шахтарю перемогти з рахунком 3:1.

Огляд матчу Шахтар – Динамо: дивитися відео

