Легенда Шахтаря назвав три причини поразки Динамо в матчі з "гірниками"

У неділю, 2 листопада, відбувся центральний поєдинок 11 туру Української Прем'єр-ліги. У ньому Шахтар у Львові приймав Динамо.

"Гірники" здобули перемогу з рахунком 3:1. Своїми враженнями від цієї зустрічі поділився Сергій Ященко, повідомляє 24 Канал із посиланням на FootBoom.

Що сказав Ященко про матч Шахтар – Динамо?

Легенда донеччан заявив, що Шахтар заслужено переміг. Він прогнозував нічию, але радий, що помилився.

"Це справжнє дербі та величезне задоволення для вболівальників. Так, у прогнозі перед поєдинком я передбачав нічию. Однак, я розумів, що "гірники" можуть виграти дербі, коли продемонструють трохи кращу реалізацію, ніж в матчі Кубка України, а динамівці зроблять трохи більше помилок… Чого цього разу не вистачило Динамо? Був настрій, але не було азарту.

Не було також потрібного руху, як для такого рівня протистояння. І це ми бачили не тільки в першому таймі. Після перерви темп Динамо також був нижчим, ніж в другому таймі кубкового матчу з Шахтарем. "Гірники" вийшли на гру з максимальним настроєм і, головне – зуміли продемонструвати вищий клас. Саме так – я вважаю, що в цілому клас футболістів нинішнього Шахтаря вищий, ніж у Динамо, і це просто необхідно реалізовувати", – сказав Ященко.

Також Сергій Володимирович озвучив головні причини поразки Динамо у "Класичному". Він виділив три фактори.

Це вибір стартового складу, гірший настрій на поєдинок, ніж у суперника, і ставка на 0:0 в першому таймі. В Кубку України також були помилки, але Шахтар тоді ними не скористався,

– заявив фахівець.

Зазначимо, що матч Кубка України Динамо – Шахтар відбувся 29 жовтня. Кияни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1, завдяки чому пробилися до чвертьфіналу.

До слова. Свої наступні поєдинки Динамо та Шахтар проведуть 6 листопада у Лізі конференцій. Вони зіграють проти Зрінські та Брейдабліка відповідно.

Нагадаємо, що у матчі Шахтар – Динамо стався скандал з непризначеним пенальті за фол Юхима Коноплі проти Шоли Огундани. УАФ визнала, що арбітр помилився в тому епізоді.

Що означає поразка у "Класичному" для Динамо?