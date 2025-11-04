Цей матч запам'ятався суддівським скандалом через непризначений пенальті за фол Юхима Коноплі під час боротьби проти Шоли Огундани, коли кияни поступалися 1:2. На цей епізод відреагував Ігор Суркіс, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Динамо.

Що сказав Суркіс про суддівство у грі з Шахтарем?

Президент "біло-синіх" підтримав слова Олександра Шовковського про "свавілля" суддівської бригади Віталія Романова. Він був обурений і заявив, що терпець вже увірвався.

Палкін після того, як гравця штовхнули десь біля штрафного майданчика, в куті, і після цього забили гол, дав інтерв'ю, у якому заявив, що знає, кому це потрібно. Так ось, я теж хочу відповісти: я знаю, кому це потрібно. І дуже добре знаю. Тоді рахунок був 2:1, і суддя не призначив стовідсотковий пенальті,

– заявив Суркіс.

Ігор Михайлович додав, що там могло й не бути фолу, але в такій ситуації система VAR зобов’язана була втрутитися та хоча б переглянути епізод. Він заявив, що Романов міг не побачити та не встигнути, але обурений тим, що арбітр на VAR Пасхал не звернув увагу на цей момент.

Окремо президент Динамо висловися про слова генерального директора Шахтаря Сергія Палкіна про те, що суддівські помилки проти "гірників" не є випадковими.

"Шанованому мною пану Палкіну я хочу дати чітку відповідь – і прошу це зафіксувати. Ми знаємо, хто за всім цим стоїть. Якщо в Кубку суддя відпрацював справді на високому рівні – до нього питань немає. А ось Романов відсудив так, як колись відсудив фінал, коли збивали Ваната, і він теж не призначив пенальті. Тоді ми промовчали, бо думали, що це випадковість. Але випадковість – це коли один раз! Другий – це збіг, третій – вже закономірність. Але зараз я мовчати не буду.

Якщо сьогодні не призначають такі очевидні пенальті, то навіщо взагалі тоді грати у футбол? Гра могла перевернутися повністю: рахунок став би 2:2, а можливо, ми б навіть забили третій гол. Бо третій м’яч, який вони забили, уже нічого не вирішував – узагалі нічого. Вся команда пішла вперед, намагалася відігратися – це природно", – зазначив Суркіс.

За словами Суркіса, жодних претензій до команди в нього немає. Гра була на межі можливостей і футболісти Динамо віддали все, що могли. Він відзначив, що наприкінці зустрічі Шахтар помітно підсів і "біло-сині" робили все можливе, щоб відігратися, але судді завадили відігратися.

Важливо. УАФ уже винесла вердикт щодо скандального моменту. Комітету арбітрів визнав рішення суддівської бригади на чолі з Віталієм Романовим було помилковим.

Нагадаємо, що через цю поразку Динамо повторило клубний антирекорд за найдовшою безвиграшною серією проти одного клубу в чемпіонаті України.

