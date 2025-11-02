Ярмоленко втрутився: фанати Динамо закидали поле "Арени-Львів" фаєрами на матчі з Шахтарем

Динамо зазнало першої поразки в чемпіонаті України 2025/2026. Команда Олександра Шовковського поступилась Шахтарю у Львові (1:3).

"Гірникам" вдалось взяти реванш за поразку в Кубку України. Матч видався насиченим не тільки на голи, а і на емоції, повідомляє 24 Канал.

Що сталось на трибунах?

Не відставали від футболістів і вболівальники, які влаштували на трибунах яскраві перформанси. На фан-секторах обох клубів вивісили банер "Free Azov" із закликом звільнити полонених воїнів.

На початку другого тайму фанати Шахтаря запалили фаєри після суперголу Невертона. Але більше запам'ятались ультрас Динамо, які відповіли ще більшою "пожежею" після м'яча Буяльського.

Вболівальники закидали поле фаєрами, через що довелось затримати гру та вгамовувати пристрасті. В ситуацію довелось втручатися й лідеру Динамо Андрію Ярмоленку.

Фанати Динамо закидали поле фаєрами: дивитися відео

Вінгер почав збирати запалені фаєри та поспілкувався з фанатами, щоб ті заспокоїлись. Зрештою матч продовжився та завершився впевненою перемогою "гірників" (3:1).

