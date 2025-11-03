"Толку ніякого": легенда Динамо виніс невтішний вердикт "біло-синім" після поразки Шахтарю

У неділю, 2 листопада, відбулися матчі 11 туру Української Прем'єр-ліги з футболу. В одному з них Шахтар у Львові приймав Динамо.

Очне протистояння вітчизняних грандів завершилося перемогою донеччан з рахунком 3:1. Своєю думкою щодо "Класичного" поділився Йожеф Сабо, повідомляє 24 Канал із посиланням на BLIK.

Читайте також "Це катастрофа": ексфорвард Динамо закликав звільнити Шовковського після поразки від Шахтаря

Що сказав Сабо про матч Шахтар – Динамо?

Колишній футболіст і тренер Динамо був дуже розчарований виступом киян. Він вважає, що наразі команди перебувають на різному рівні.

"Гра була дуже непоганою, нейтральним глядачам і вболівальникам Шахтаря особливо мала сподобатися, але… Дуже багато було помилок з боку обох команд, дрібних фолів, купа браку під час передач, особливо в діях динамівців. Можливо, надто вже були налаштовані на результат кияни – й перегоріли.

Взагалі ж, якщо говорити суто по цій грі, то однозначно можу сказати, що гравці Шахтаря на голову індивідуально сильніші за динамівців. У Динамо геть немає середньої лінії. Немає гравців, які б могли створити атаку", – заявив Сабо.

Також Йожеф Йожефович висловився з приводу кадрової ситуації на позиції нападника у киян. Він вважає, що там не має грати Ярмоленко.

Ярмоленко провів погану гру, однозначно. Його потрібно було знімати після першого тайму. Ну, не центральний нападник він… Так, в Андрія клас. Він виділяється навіть на одній нозі, але ж забив Герреро у попередньому матчі. Можливо, було б йому довірити зіграти в нападі,

– вважає спеціаліст.

Окремо досвідчений фахівець висловився про заміни Шовковського наприкінці зустрічі, коли той випустив захисників Тимчика та Михавка за рахунку 1:2. За словами Йожефа Сабо, це виглядало дивно, але, пояснення дуже просте – у нього немає хорошого форварда.

Врешті-решт експерт виніс невтішний вердикт "біло-синім". Він переконаний, що кияни не зможуть захистити чемпіонство в нинішньому сезоні з таким підбором виконавців та грою.

Ні, ні й ще раз – ні! З такою грою та складом про "золото" УПЛ можна вже забути. Потрібно підсилення, але де його брати? Де взяти хорошого нападника? Де взяти класних півзахисників, які будуть годувати нападника передачами, прострілами? Для цього потрібні зовсім інші витрати. У Шовковського зараз гравців на два склади, але толку від того ніякого,

– підсумував Сабо.

До слова. В цьому поєдинку обірвалася найдовша безпрограшна серія Динамо в чемпіонаті України. "Біло-сині" не поступалися в 42 матчах поспіль – 27 перемог і 15 нічиїх.

Нагадаємо, що в поєдинку Шахтар – Динамо стався скандал через непризначений пенальті у ворота "гірників". Ексарбітр ФІФА пояснив, чи варто було призначати 11-метровий удар в епізоді з боротьбою Юхима Коноплі та Шоли Огундани.

Що відомо про протистояння Динамо та Шахтаря?