У середу, 25 листопада, донецький Шахтар зустрінеться з турецьким Фенербахче у межах 5-го туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Матч Шахтар – Фенербахче у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO, повідомляє 24 Канал. Гра відбудеться у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Бридж" і розпочнеться о 22:00.

Трансляція матчу Шахтаря у Лізі чемпіонів буде на MEGOGO

Поєдинок Шахтаря буде доступний на OTT-платформі у розділі "Спорт" та на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший" за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.

Трансляції передуватиме аналітична студія MEGOGO у форматі 3+2, яка розпочнеться о 20:50. Безпосередньо зі стадіону матч коментуватиме Вадим Скічко.

Історія зустрічей! Шляхи Шахтаря і Фенербахче перетиналися 2015 року у кваліфікації Ліги чемпіонів. Після нічиєї у Стамбулі (0:0) "гірники" розгромили опонента вдома (3:0).

Нагадаємо, у турнірній таблиці ЛЧ команди йдуть поруч – їх розділяє всього один заліковий бал. Перемога дозволить кожній з команд закріпитися в зоні плей-оф, тоді як поразка суттєво ускладнить боротьбу за вихід у наступний раунд.