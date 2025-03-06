Кривбас відібрав у Шахтаря золоті очки, зігравши у бойову нічию з чемпіоном

У четвер, 6 березня, стартував 20-й тур Української Прем'єр-ліги. У центральному матчі туру зустрілися Шахтар та Кривбас.

Шахтар – Кривбас 1:1

Голи: Бондаренко, 67 – Мендоза, 57

Донецький Шахтар багато очок втратив у першій частині сезону. Тож у матчі проти бронзового призера УПЛ чемпіон не мав права на помилку, пише 24 Канал.

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Нічия на користь конкурентів Шахтаря

Команда Юрія Вернидуба програла два поспіль матчі на старті другої частини сезону. Криворіжці пропустили п'ять м'ячів та не спромоглися забити жодного голу.

У першому таймі обидві команди не створили достатньо моментів, щоб відкрити рахунок. На перерву суперники пішли з нулями на табло.

Спокійний темп матчу змінив гол на 57-й хвилині. Зимовий новачок Кривбасу венесуелець Мендоза пробіг зі своєї половини поля, зіграв у стіночку із Сосою та спокійно пробив Різника.

Шахтар відігрався через 10 хвилин. Артем Бондаренко, який щойно вийшов на заміну, зрівняв рахунок у зустрічі.

У "гірників" було достатньо часу, щоб вирвати перемогу. Однак підопічні Маріно Пушича не скористалися можливостями. Ба більше, Кривбас міг забрати три бали, якби Кожушко влучив по м'ячу у стовідсотковому моменті.

Фінальний свисток арбітра зафіксував нічию – 1:1.

Відео голів матчу Шахтар – Кривбас