Шахтар – Легія: де дивитись матч Ліги конференцій

У четвер, 23 жовтня, відбудуться матчі другого туру Ліги конференцій сезону-2025/2026. В одному з них зустрінуться донецький Шахтар і польська Легія.

Гра відбудеться у Кракові на Міському стадіоні імені Генрика Реймана та буде умовно домашньою для "гірників". Вона розпочнеться о 19:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Хто транслюватиме матч Шахтар – Легія?

Донеччани вперше в історії виступають у Лізі конференцій. В цьому турнірі вони опинилися після сита кваліфікації єврокубків, яку розпочинали з відбору в Лігу Європи.

Вони розпочали свій шлях в основному етапі з перемоги над Абердіном на виїзді з рахунком 3:2. Легія ж у стартовому турі поступилася вдома турецькому Самсунспору (0:1).

В Україні поєдинок Шахтар – Легія транслюватимуть у прямій трансляції на ресурсах Megogo. Він буде доступний для перегляду на ОТТ-платформі за передплатами "Спорт" і в усіх MEGOPACK, а також безплатно у прямому етері на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.

Протистояння прокоментують Вадим Шевякін і Віталій Звєров. Перед матчем буде проведена традиційна аналітична студія, де ведучим буде Віталій Кравченко, а гостями – колишні гравці збірної України Олександр Головко й Едуард Цихмейструк.

До слова. За даними Transfermarkt, раніше Шахтар і Легія зустрічалися двічі між собою. вони протистояли один одному у кваліфікації Ліги чемпіонів-2006/2007 і тоді "гірники" здобули дві перемоги – 1:0 вдома та 3:2 на виїзді.

Нагадаємо, що також у Лізі конференцій бере участь київське Динамо. "Біло-сині" у другому турі протистоятимуть Самсунспору та спробують набрати перші очки в турнірі після поразки від Крістал Пелес.

В якому стані підходять команди до очної зустрічі?