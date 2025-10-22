Шахтар – Легія: де дивитись матч Ліги конференцій
- Матч Шахтар – Легія відбудеться у Кракові 23 жовтня о 19:45 за київським часом, трансляція буде на ресурсах Megogo.
- Шахтар вперше грає у Лізі конференцій, почавши турнір з перемоги над Абердіном, тоді як Легія програла Самсунспору.
У четвер, 23 жовтня, відбудуться матчі другого туру Ліги конференцій сезону-2025/2026. В одному з них зустрінуться донецький Шахтар і польська Легія.
Гра відбудеться у Кракові на Міському стадіоні імені Генрика Реймана та буде умовно домашньою для "гірників". Вона розпочнеться о 19:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
Хто транслюватиме матч Шахтар – Легія?
Донеччани вперше в історії виступають у Лізі конференцій. В цьому турнірі вони опинилися після сита кваліфікації єврокубків, яку розпочинали з відбору в Лігу Європи.
Вони розпочали свій шлях в основному етапі з перемоги над Абердіном на виїзді з рахунком 3:2. Легія ж у стартовому турі поступилася вдома турецькому Самсунспору (0:1).
В Україні поєдинок Шахтар – Легія транслюватимуть у прямій трансляції на ресурсах Megogo. Він буде доступний для перегляду на ОТТ-платформі за передплатами "Спорт" і в усіх MEGOPACK, а також безплатно у прямому етері на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.
Протистояння прокоментують Вадим Шевякін і Віталій Звєров. Перед матчем буде проведена традиційна аналітична студія, де ведучим буде Віталій Кравченко, а гостями – колишні гравці збірної України Олександр Головко й Едуард Цихмейструк.
До слова. За даними Transfermarkt, раніше Шахтар і Легія зустрічалися двічі між собою. вони протистояли один одному у кваліфікації Ліги чемпіонів-2006/2007 і тоді "гірники" здобули дві перемоги – 1:0 вдома та 3:2 на виїзді.
Нагадаємо, що також у Лізі конференцій бере участь київське Динамо. "Біло-сині" у другому турі протистоятимуть Самсунспору та спробують набрати перші очки в турнірі після поразки від Крістал Пелес.
В якому стані підходять команди до очної зустрічі?
Шахтар після потужного старту сезону дещо забуксував. Підопічні Арда Турана набрали лише одне очко у двох останніх матчах чемпіонату й наразі посідають другу сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Також "гірники" пробилися до 1/8 фіналу Кубка України, де зіграють проти Динамо.
Легія в останніх трьох офіційних поєдинках зазнала поразок з загальним рахунком 2:7. Наразі команда розташовується на дев'ятому місці турнірної таблиці чемпіонату Польщі, здобувши 4 перемоги в 11 поєдинках.