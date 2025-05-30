Шахтар дізнався можливих суперників у першому раунді кваліфікації Ліги Європи

Донеччани розпочнуть свій шлях в Лізі Європи з найбільш раннього раунду. Для виходу в етап ліги команді Арди Турана доведеться пройти чотирьох суперників.

Донецький Шахтар провів невдалий сезон 2024-2025. "Гірники" посіли аж третє місце в чемпіонаті України та вперше у XXI сторіччі не потрапили в Лігу чемпіонів, повідомляє 24 Канал.

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Вісім можливих суперників

Натомість Шахтар став переможцем Кубка України, завдяки чому кваліфікувався до Ліги Європи. "Гірники" мали шанс оминути кваліфікацію та напряму потрапити в основну сітку.

Для цього треба було стати найрейтинговішим клубом у цій кваліфікації. Втім вихід загребського Динамо в ЛЄ унеможливив цей сценарій, адже у хорватів вище місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Шахтар же розпочне свій шлях в турнірі з першого кваліфікаційного раунду. "Гірники" будуть сіяними на всіх стадіях відбору, де братимуть участь. Потенційними суперниками на першому етапі стануть:

АЕК Ларнака (Кіпр)

(Кіпр) Хеккен (Швеція)

(Швеція) Пакш (Угорщина)

(Угорщина) Левскі (Болгарія)

(Болгарія) Ільвес (Фінляндія)

(Фінляндія) Актобе (Казахстан)

(Казахстан) Пріштіна (Косово)

(Косово) Зіра / Сабах (Азербайджан)

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Лише опонент з Азербайджану поки невідомий, оскільки 31 травня там пройде фінал Кубка між Карабахом та Сабахом. В разі перемоги першого до ЛЄ потрапить віцечемпіон місцевої ліги Зіра.

Жеребкування цієї стадії відбудеться 17 червня, тоді як матчі першого кваліфікаційного раунду пройдуть 10 та 17 липня. Вже у другому раунді Шахтарю може випасти Бешикташ, Утрехт або Хіберніан.