Шахтар дізнався можливих суперників у першому раунді кваліфікації Ліги Європи
Донеччани розпочнуть свій шлях в Лізі Європи з найбільш раннього раунду. Для виходу в етап ліги команді Арди Турана доведеться пройти чотирьох суперників.
Донецький Шахтар провів невдалий сезон 2024-2025. "Гірники" посіли аж третє місце в чемпіонаті України та вперше у XXI сторіччі не потрапили в Лігу чемпіонів, повідомляє 24 Канал.
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Вісім можливих суперників
Натомість Шахтар став переможцем Кубка України, завдяки чому кваліфікувався до Ліги Європи. "Гірники" мали шанс оминути кваліфікацію та напряму потрапити в основну сітку.
Для цього треба було стати найрейтинговішим клубом у цій кваліфікації. Втім вихід загребського Динамо в ЛЄ унеможливив цей сценарій, адже у хорватів вище місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Шахтар же розпочне свій шлях в турнірі з першого кваліфікаційного раунду. "Гірники" будуть сіяними на всіх стадіях відбору, де братимуть участь. Потенційними суперниками на першому етапі стануть:
- АЕК Ларнака (Кіпр)
- Хеккен (Швеція)
- Пакш (Угорщина)
- Левскі (Болгарія)
- Ільвес (Фінляндія)
- Актобе (Казахстан)
- Пріштіна (Косово)
- Зіра / Сабах (Азербайджан)
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Лише опонент з Азербайджану поки невідомий, оскільки 31 травня там пройде фінал Кубка між Карабахом та Сабахом. В разі перемоги першого до ЛЄ потрапить віцечемпіон місцевої ліги Зіра.
Жеребкування цієї стадії відбудеться 17 червня, тоді як матчі першого кваліфікаційного раунду пройдуть 10 та 17 липня. Вже у другому раунді Шахтарю може випасти Бешикташ, Утрехт або Хіберніан.