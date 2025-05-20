Єдиний єврокубок України: 16 років тому Шахтар здобув історичний Кубок УЄФА

Донецька команда залишається єдиним представником України, хто зміг здобути євротрофей за часів незалежності. 20 травня 2009 року Шахтар виграв у фіналі Кубка УЄФА у німецького Вердера.

Український футбол не може похизуватися великою кількістю успіхів на міжнародній арені. Саме тому ті рідкі прориви в єврокубках стають справжньою подією для вболівальників, повідомляє 24 Канал.

До теми Футболка Шахтаря на вершині Евересту: український альпініст підкорив новий рекорд

Шлях до фіналу

Одна з них сталась рівно 16 років тому. 20 травня 2009 року донецький Шахтар виграв єдиний в історії незалежної України єврокубок. Команда Мірчі Луческу здобула Кубок УЄФА.

Сезон 2008-2009 Шахтар розпочинав у Лізі чемпіонів, але гра "гірників" викликала багато критики. Донеччани пройшли у кваліфікації загребське Динамо, але у групі не змогли нав'язати боротьбу за плей-оф Барселоні та Спортингу.

Набравши 9 очок, донеччани потрапили у плей-оф Ліги Європи. При цьому в чемпіонаті Шахтар суттєво відстав від Динамо, через що було чимало закликів до звільнення Мірчі Луческу.

Втім румун продовжив роботу та змусив критиків замовкнути. Чемпіонат та Кубок виграти не вдалось, проте в ЛЄ команда показала себе з найкращої сторони. Донеччани виграли п'ять з 8-ми матчів у плей-оф:

1/16 фіналу . Шахтар – Тоттенхем 2:0 / 1:1

. Шахтар – Тоттенхем 1/8 фіналу . Шахтар – ЦСКА 0:1 / 2:0

. Шахтар – ЦСКА 1/4 фіналу . Шахтар – Марсель 2:0 / 2:1

. Шахтар – Марсель 1/2 фіналу. Шахтар – Динамо 1:1 / 2:1

Перемога в Стамбулі

У фіналі ж на стамбульському "Шукрю Сараджоглу" довелось битися проти потужного Вердера з Томасом Шаафом на чолі. В тій команді виблискували Дієго, Торстен Фрінгс, Клаудіо Пісарро, Маркус Розенберг, а також майбутня зірка Реала та Арсеналу Месут Озіл.

Читайте також Шахтар виборов путівку у кваліфікацію Ліги Європи

Шахтарю вдалось першим забити, Луїс Адріано реалізував вихід сам на сам після проникаючого пасу Раца. Втім вже за десять хвилин німці зрівняли рахунок. Пятов припустився помилки після удару Налдо зі стандарту.

Відеоогляд фіналу Кубка УЄФА-2009:

Гра проходила без явної переваги однієї з команд. Втім "гірникам" вдалось вирвати перемогу в екстратаймі. Жадсон відгукнувся на простріл від Срни та пробив Тіма Візе.

Після того успіху Шахтар програв Суперкубок УЄФА, а також ще двічі вийшов у півфінал Ліги Європи, а Дніпро навіть грав у фіналі турніру у 2015-му. Втім саме тріумф команди Мірчі Луческу залишається єдиним євротрофеєм в історії незалежної України.