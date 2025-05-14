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Sport News 24 Футбол Шахтар завоював 15-й Кубок України: усі перемоги "гірників"
14 травня, 21:52
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Шахтар завоював 15-й Кубок України: усі перемоги "гірників"

Софія Кулай
Основні тези
  • Донецький Шахтар переміг київське Динамо у фіналі Кубка України сезону 2024/2025, вигравши у серії пенальті 6:5 після нічиєї 1:1 в основний час.
  • Це 15-та перемога Шахтаря у Кубку України, що робить їх найтитулованішим клубом турніру, випереджаючи Динамо на два трофеї.

Відбувся фінал Кубка України з футболу сезону-2024/2025. Донецький Шахтар 14 травня у серії пенальті переміг київське Динамо.

Основний час закінчився нічиєю 1:1. У додаткових таймах команди не забивали, перевівши фінал у серію пенальті. Тут точнішими були футболісти Шахтаря 6:5. Єдиний 11-метровий не реалізував Олександр Караваєв, його потягнув Дмитро Різник, повідомляє 24 Канал.

До теми Відеоогляд фіналу Кубка України Шахтар – Динамо

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Це ювілейна перемога Шахтаря у Кубку України. Це другий поспіль тріумф "гірників" кубкового турніру. Перед цим донеччани брали трофей у минулому сезоні-2023/2024, коли у фіналі Шахтар переграв полтавську Ворсклу 2:1.

Відзначимо, що вперше Шахтар переміг у фіналі Кубка ще у далекому сезоні-1994/1995. Тоді донеччани переграли Дніпро по серії пенальті 8:7.

Усі перемоги Шахтаря у Кубку України:

Сезон

Суперник

Рахунок

2024/2025

Динамо Київ

1:1 (по пен. 6:5)

2023/2024

Ворскла Полтава

2:1

2018/2019

Інгулець Петрове

4:0

2017/2018

Динамо Київ

2:0

2016/2017

Динамо Київ

1:0

2015/2016

Зоря Луганськ

2:0

2012/2013

Чорноморець Одеса

3:0

2011/2012

Металург Донецьк

2:1 д.ч.

2010/2011

Динамо Київ

2:0

2007/2008

Динамо Київ

2:0

2003/2004

Дніпро

2:0

2001/2002

Динамо Київ

3:2 д.ч.

2000/2001

ЦСКА Київ

2:1 д.ч.

1996/1997

Дніпро

1:0

1994/1995

Дніпро

1:1 (по пен. 7:6)

Відзначимо, що Шахтар є найтитулованішим клубом Кубка України. У київського Динамо тепер на два здобуті трофеї менше (13).