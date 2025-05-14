Шахтар завоював 15-й Кубок України: усі перемоги "гірників"
- Донецький Шахтар переміг київське Динамо у фіналі Кубка України сезону 2024/2025, вигравши у серії пенальті 6:5 після нічиєї 1:1 в основний час.
- Це 15-та перемога Шахтаря у Кубку України, що робить їх найтитулованішим клубом турніру, випереджаючи Динамо на два трофеї.
Відбувся фінал Кубка України з футболу сезону-2024/2025. Донецький Шахтар 14 травня у серії пенальті переміг київське Динамо.
Основний час закінчився нічиєю 1:1. У додаткових таймах команди не забивали, перевівши фінал у серію пенальті. Тут точнішими були футболісти Шахтаря 6:5. Єдиний 11-метровий не реалізував Олександр Караваєв, його потягнув Дмитро Різник, повідомляє 24 Канал.
До теми Відеоогляд фіналу Кубка України Шахтар – Динамо
Шахтар поповнив клубний музей
Це ювілейна перемога Шахтаря у Кубку України. Це другий поспіль тріумф "гірників" кубкового турніру. Перед цим донеччани брали трофей у минулому сезоні-2023/2024, коли у фіналі Шахтар переграв полтавську Ворсклу 2:1.
Відзначимо, що вперше Шахтар переміг у фіналі Кубка ще у далекому сезоні-1994/1995. Тоді донеччани переграли Дніпро по серії пенальті 8:7.
Усі перемоги Шахтаря у Кубку України:
|
Сезон
|
Суперник
|
Рахунок
|
2024/2025
|
Динамо Київ
|
1:1 (по пен. 6:5)
|
2023/2024
|
Ворскла Полтава
|
2:1
|
2018/2019
|
Інгулець Петрове
|
4:0
|
2017/2018
|
Динамо Київ
|
2:0
|
2016/2017
|
Динамо Київ
|
1:0
|
2015/2016
|
Зоря Луганськ
|
2:0
|
2012/2013
|
Чорноморець Одеса
|
3:0
|
2011/2012
|
Металург Донецьк
|
2:1 д.ч.
|
2010/2011
|
Динамо Київ
|
2:0
|
2007/2008
|
Динамо Київ
|
2:0
|
2003/2004
|
Дніпро
|
2:0
|
2001/2002
|
Динамо Київ
|
3:2 д.ч.
|
2000/2001
|
ЦСКА Київ
|
2:1 д.ч.
|
1996/1997
|
Дніпро
|
1:0
|
1994/1995
|
Дніпро
|
1:1 (по пен. 7:6)
Відзначимо, що Шахтар є найтитулованішим клубом Кубка України. У київського Динамо тепер на два здобуті трофеї менше (13).