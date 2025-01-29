Історія матчів Шахтаря проти клубів з Німеччини: перемога в Кубку УЄФА та приниження від Баварії
"Гірники" мають досить довгу та різноманітну історію зустрічей з представниками Бундесліги. Розповідаємо про всі результати боїв та статистику очних матів.
Донецький Шахтар готується до свого останнього матчу в Лізі чемпіонів 2024-2025. Команда Маріно Пушича зустрічатиметься із фіналістом минулого сезону дортмундською Боруссією, повідомляє 24 Канал.
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Історія ігор з німцями
Для "гірників" це буде вже 27-ма зустріч із клубом з Німеччини. Частіше Шахтар грав лише проти італійців та іспанців. Попри те, що німці часто створюють проблеми донеччанам, у матчах з ними наша команда має майже рівний баланс.
Шахтар виграв 9 матчів проти команд з Бундесліги. Ще сім зустрічей звели до нічиєї і 10 – програли. Втім різниця м'ячів виглядає жахливо для "гірників" – 29:50.
|СЕЗОН
|ТУРНІР
|СТАДІЯ
|СУПЕРНИК
|ВДОМА
|НА ВИЇЗДІ
|1976-1977
|Кубок УЄФА
|1 раунд
|Динамо Берлін
|3:0
|1:1
|1980-1981
|Кубок УЄФА
|1 раунд
|Айнтрахт
|1:0
|0:3
|2001-2002
|Ліга чемпіонів
|3 кв. раунд
|Боруссія Д.
|0:2
|1:3
|2004-2005
|Кубок УЄФА
|1/16 фіналу
|Шальке
|1:1
|1:0
|2005-2006
|Кубок УЄФА
|група
|Штутгарт
|-
|2:0
|2008-2009
|Кубок УЄФА
|фінал
|Вердер
|-
|2:1
|2012-2013
|Ліга чемпіонів
|1/8 фіналу
|Боруссія Д.
|2:2
|0:3
|2013-2014
|Ліга чемпіонів
|група
|Баєр
|0:0
|0:4
|2014-2015
|Ліга чемпіонів
|1/8 фіналу
|Баварія
|0:0
|0:7
|2015-2016
|Ліга Європи
|1/16 фіналу
|Шальке
|0:0
|3:0
|2018-2019
|Ліга чемпіонів
|група
|Гоффенгайм
|2:2
|3:2
|2018-2019
|Ліга Європи
|1/16 фіналу
|Айнтрахт
|2:2
|1:4
|2019-2020
|Ліга Європи
|1/8 фіналу
|Вольфсбург
|3:0
|2:1
|2020-2021
|Ліга чемпіонів
|група
|Боруссія М.
|0:6
|0:4
|2022-2023
|Ліга чемпіонів
|група
|Лейпциг
|0:4
|4:1
|2024-2025
|Ліга чемпіонів
|основна стадія
|Баварія
|1:5
Цікаво, що Шахтар більше матчів виграв на виїзді (5) проти німців, ніж вдома (3). Також найголовніша звитяга в історії донеччан також відбулась у грі проти представника Бундесліги.
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Матчі з Боруссією
У фіналі Кубка УЄФА-2009 Шахтар переграв Вердер (2:1) та здобув свій єдиний євротрофей. З Боруссією донеччани зустрічались двічі, провівши чотири матчі. У сезоні 2001-2002 "джмелі" не залишили донеччанам шансів у кваліфікації – 1:3 та 0:2.
Як Шахтар обігрував Вердер в Кубку УЄФА:
Вдруге команди перетнулись вже на стадії плей-оф у кампанії 2012-2013. В 1/8 фіналу Шахтар дав бій підопічним Клоппа на своєму полі (2:2), але нічого не зміг протиставити на виїзді (0:3).
Відзначимо, що матч Боруссія – Шахтар відбудеться 29 січня в Дортмунді. Початок – о 22:00 за київським часом. За тур до фінішу Шахтар майже втратив усі шанси на плей-оф, посідаючи 27 місце. "Гірники" відстають на три бали від прохідної зони.