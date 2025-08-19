Гра відбудеться у Кракові на Міському стадіоні імені Генрика Реймана. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом, інформує 24 Канал.

Хто транслюватиме матч Шахтар – Серветт?

Для "гірників" це вже буде четвертий суперник у кваліфікації єврокубків. Вони розпочинали свій шлях у Лізі Європи, де впевнено пройшли фінський Ільвес і турецький Бешикташ, проте у третьому раунді донеччани не змогли переграти Панатінаїкос.

Швейцарці також на цьому етапі опустилися з Ліги Європи. Вони поступились Утрехту, а до того вилетіли з Ліги чемпіонів від Вікторії Плзень.

В Україні поєдинок Шахтар – Серветт транслюватимуть у прямій трансляції на ресурсах UPL.TV. Він доступний, як у кабельних операторів, так і на OTT-платформах (Megogo, Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, Sweet TV і т.д).

Зазначимо, що раніше команди один раз зустрічалися між собою. У 2012 році "гірники" в товариському матчі здобули розгромну перемогу з рахунком 4:0.

Важливо. Переможець цього протистояння вийде в основний етап Ліги конференцій. Команда ж, що поступиться – залишиться без єврокубкової осені. Матч-відповідь між ними відбудеться 28 серпня.

