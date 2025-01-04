Підготовка Шахтаря до другої половини сезону стартувала одразу після новорічних свят. У суботу, 4 січня, "гірники" прибули на навчально-тренувальний збір до Туреччини, пише 24 Канал з посиланням на сайт донеччан.

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Плани Шахтаря на тренувальний збір

Команда Маріно Пушича цілеспрямовано готуватиметься до заключних матчів основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА – з Брестом (22 січня) і дортмундською Боруссією (29 січня).

Шахтар все ще зберігає шанси на вихід у плей-оф турніру. Однак для цього потрібно перемагати у двох останніх матчах.

Шахтар прибув до Туреччини: дивіться відео

На тренувальному зборі Шахтар зіграє три контрольні матчі. Дати поєдинків та суперники стануть відомі пізніше. Усі матчі транслюватимуться на клубному Youtube-каналі та мобільному додатку FC Shakhtar.

Наразі зміни у команді мінімальні. Шахтар відпустив орендованого у Вольфсбурга півзахисника Бартола Франьїча, який продовжить кар'єру у загребському Динамо.

Натомість повернувся з оренди венесуельський форвард Кевін Келсі, який з квітня 2024 року грав за американський Цинциннаті. На зборах до основної команди приєднається кілька гравців з юнацької команди: капітан Шахтаря U-19 захисник Микола Огарков, правий фулбек Антон Дрозд та центральний півзахисник Віктор Цуканов.