Росія вкотре знехтувала усіма правилами УЄФА та атестувала клуби з тимчасово окупованих територій України. В УАФ відреагували на порушення та відправили відповідне звернення до Союзу європейських футбольних асоціацій.

Росія створила на окупованих територіях України фейкові клуби Шахтар та Зоря. Країна-агресор вже атестувала їх для участі у своєму чемпіонаті, пише 24 Канал з посиланням на УАФ.

До теми Фейкові Шахтар і Зоря гратимуть в Росії: "клонам" дали право на атестацію

Що вимагає УАФ від УЄФА?

На кричуще порушення усіх норм одразу звернула увагу Українська асоціація футболу. Організація направила лист до УЄФА, в якому повідомила про незаконні дії Росії.

"Фіктивний ФК Шахтар уже отримав ліцензію та схвалення національної футбольної ліги Росії для участі в наступному сезоні. Команда використовує назву та айдентику справжнього українського ФК Шахтар без будь-яких законних підстав чи дозволів.

Факт участі клубу, зареєстрованого на тимчасово окупованій території України, у змаганнях, організованих національною асоціацією іншої держави, без згоди УАФ є прямим порушенням територіальної юрисдикції УАФ. Відповідно до статей 10, 11 та 84 Статуту ФІФА, саме УАФ є єдиною легітимною національною футбольною асоціацією, уповноваженою організовувати футбольну діяльність на всій території України, включно з тимчасово окупованими регіонами", – йдеться у листі УАФ.

За інформацією УАФ, незаконно створені клуби під назвами Зоря (Луганськ), що проводить свої матчі в Бєлгороді, та Фрегат із тимчасово окупованої території Херсонської області також можуть бути залучені до внутрішніх змагань Росії.

Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА з проханням розслідувати статус і діяльність зазначених клубів. УАФ очікує офіційне роз’яснення правового статусу фейкових клубів, а також відповіді про результати розгляду.

Як Росія намагається інтегрувати окуповані території?

Нагадаємо, що Росія не вперше намагається інтегрувати спорт на окупованих територіях у свою систему. Раніше вони вже намагалися заявити на чемпіонат Другої ліги у групі Б кримські клуби Севастополь та Рубін Ялта.

УЄФА забороняє кримським клубам виступати у змаганнях під егідою РФС. Після 2014 року клуби окупованого Росією півострова розігрують першість Криму.

Крім того, Олімпійський комітет Росії намагався інтегрувати олімпійські органи з окупованих територій Росії. У відповідь МОК призупинив діяльність ОКР.

Раніше повідомлялося про скандал, у який потрапив футболіст Шахтаря та збірної України Юхим Конопля.