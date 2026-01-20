П'ятою та через себе: син легенди збірної Нідерландів забив два божевільних голи за Феєнорд
- 19-річний Шакіл ван Персі забив два голи за Феєнорд у дербі проти Спарти.
- Це перші результативні дії сина Робіна ван Персі у дорослому футболі.
Легендарний форвард Робін ван Персі є одним з найкращих нідерландських гравців в історії. Нині ексравець Арсеналу та Манчестер Юнайтед будує вже кар'єру тренера.
Робін очолює рідний Феєнорд, в якому починав та завершував кар'єру. Ба більше, під керівництвом ван Персі у команді грає і його син Шакіл, повідомляє 24 Канал.
Як запалив Шакіл ван Персі?
19-річний нападник тільки починає робити свої перші кроки у дорослому футболі. Втім минулими вихідними ван Персі-молодший запалив у матчі чемпіонату Нідерландів.
Феєнорд грав роттердамське дербі проти Спарти та поступався сусідам по місту 1:3. Зрештою у другому таймі Робін ван Персі випустив свого сина на заміну.
Для нього це був лише четвертий матч за Феєнорд. У підсумку Шакіл допоміг роттердамцям створити камбек, забивши два голи під завісу матчу.
Син ван Персі забив шикарний дубль: дивитися відео
Причому обидва м'ячі стали справжньою окрасою гри.Спочатку хлопець п'ятою точно замкнув простріл з флангу. А всього за хвилину ван Персі-молодший зрівняв рахунок крутим ударом через себе.
Проте втримати нічию Феєнорду не вдалось, адже Спарта забила переможний гол вже у компенсований час (3:4). Після 19-ти турів Феєнорд йде другим у Ередівізі, випереджаючи Аякс на два бали. ПСВ є лідером із 16-очковим запасом.
Що відомо про Робіна ван Персі?
- Нападник провів яскраву кар'єру на Батьківщині, а також в АПЛ та Туреччині. Робін встиг пограти за Феєнорд, Арсенал, Манчестер Юнайтед та Фенербахче.
- У складі роттердамців ван Персі вигравав Кубок УЄФА у 2002 році. Проте найбільшого успіху гравець досяг в англійських командах.
- Разом із Арсеналом нідерландець виходив у фінал Ліги чемпіонів, а із МЮ ставав чемпіоном АПЛ. Також ван Персі двічі ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Англії.
- За збірну Нідерландів Робін відіграв 102 матчі, оформивши 50 голів. Це дозволяє йому бути другим найкращим бомбардиром в історії "помаранчевих".