Футбол П'ятою та через себе: син легенди збірної Нідерландів забив два божевільних голи за Феєнорд
20 січня, 12:39
П'ятою та через себе: син легенди збірної Нідерландів забив два божевільних голи за Феєнорд

Анатолій Дерека
Основні тези
  • 19-річний Шакіл ван Персі забив два голи за Феєнорд у дербі проти Спарти.
  • Це перші результативні дії сина Робіна ван Персі у дорослому футболі.

Легендарний форвард Робін ван Персі є одним з найкращих нідерландських гравців в історії. Нині ексравець Арсеналу та Манчестер Юнайтед будує вже кар'єру тренера.

Робін очолює рідний Феєнорд, в якому починав та завершував кар'єру. Ба більше, під керівництвом ван Персі у команді грає і його син Шакіл, повідомляє 24 Канал.

Як запалив Шакіл ван Персі?

19-річний нападник тільки починає робити свої перші кроки у дорослому футболі. Втім минулими вихідними ван Персі-молодший запалив у матчі чемпіонату Нідерландів.

Феєнорд грав роттердамське дербі проти Спарти та поступався сусідам по місту 1:3. Зрештою у другому таймі Робін ван Персі випустив свого сина на заміну.

Для нього це був лише четвертий матч за Феєнорд. У підсумку Шакіл допоміг роттердамцям створити камбек, забивши два голи під завісу матчу. 

Син ван Персі забив шикарний дубль: дивитися відео

Причому обидва м'ячі стали справжньою окрасою гри.Спочатку хлопець п'ятою точно замкнув простріл з флангу. А всього за хвилину ван Персі-молодший зрівняв рахунок крутим ударом через себе.

Проте втримати нічию Феєнорду не вдалось, адже Спарта забила переможний гол вже у компенсований час (3:4). Після 19-ти турів Феєнорд йде другим у Ередівізі, випереджаючи Аякс на два бали. ПСВ є лідером із 16-очковим запасом.

Що відомо про Робіна ван Персі?

  • Нападник провів яскраву кар'єру на Батьківщині, а також в АПЛ та Туреччині. Робін встиг пограти за Феєнорд, Арсенал, Манчестер Юнайтед та Фенербахче.
  • У складі роттердамців ван Персі вигравав Кубок УЄФА у 2002 році. Проте найбільшого успіху гравець досяг в англійських командах.
  • Разом із Арсеналом нідерландець виходив у фінал Ліги чемпіонів, а із МЮ ставав чемпіоном АПЛ. Також ван Персі двічі ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Англії.
  • За збірну Нідерландів Робін відіграв 102 матчі, оформивши 50 голів. Це дозволяє йому бути другим найкращим бомбардиром в історії "помаранчевих".