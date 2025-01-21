Лідер Динамо не зіграє в останньому матчі Ліги Європи

Київському Динамо залишилося зіграти лише один поєдинок в єврокубковій кампанії сезону-2024/25. В останньому турі Ліги Європи "біло-сині" зустрінуться з латвійським РФШ.

У вівторок, 21 січня, Динамо зіграло перший офіційний матч у 2025 році. Кияни у вольовому стилі вирвали нічию у поєдинку з Галатасараєм (3:3), пише 24 Канал.

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Шапаренко пропустить матч з РФШ

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко у Стамбулі зіграв лише перший тайм. Головний тренер киян Олександр Шовковський замінив хавбека у перерві через жовту картку.

Це попередження стало третім для Шапаренка у розіграші основного етапу Ліги Європи. Відтак Микола пропустить поєдинок проти латвійського РФШ.

У нинішньому сезоні Шапаренко зіграв 22 матчі у всіх турнірах за участю Динамо. На рахунку 26-річного хавбека 4 забиті м'ячі та 9 асистів.

Нагадаємо, що матч 8-го туру Ліги Європи Динамо – РФШ відбудеться у четвер, 30 січня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Після 7-ми зіграних турів підопічні Олександра Шовковського з одним очком займають останнє місце в турнірній таблиці Ліги Європи. На рахунку РФШ два бали, але ще одна гра в запасі.