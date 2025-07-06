Український боксер ефектно повернувся на ринг, знищивши суперника брутальним нокаутом

В ніч з 5 на 6 липня відбувся грандіозний вечір боксу у місті Шривпорт (США). Український боксер Тарас Шелестюк повернувся на ринг після трирічної паузи.

Першим суперником Шелестюка після тривалої перерви став американець Роддрікус Лівсі. Український боксер здобув ефектну перемогу над опонентом, повідомляє 24 канал.

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Результат бою Шелестюк – Лівсі

Тарас Шелестюк впевнено почувався у рингу після перерви у три роки. З самого початку поєдинку український боксер почувався впевнено та заволодів ініціативою, нав'язавши свій бій Роддрікусу Лівсі.

У другому раунді Шелестюк загнав Лівсі у кут та провів чудову серію ударів, забивши американського боксера. Українець ефектним лівим хуком відмінно влучив у голову суперника, який у підсумку завалився на канвас – дострокова перемога Тараса.

Шелестюк нокаутував Лівсі: дивіться відео

Додамо, що для Тараса Шелестюка цей бій став першим з березня 2022 року. Востаннє український боксер бився у поєдинку проти Габріеля Маестре, де було зафіксовано нічию.

До слова. Тарас Шелестюк вигравав чемпіонат світу у 2011 році. На Олімпіаді у Лондоні у 2012 році український боксер завоював бронзову медаль.

Нагадаємо, що спочатку Тарас Шелестюк мав битись проти Крістіана Хав'єра Аяли – 30 січня у Монреалі. Проте поєдинок було скасовано через травму аргентинського боксера.